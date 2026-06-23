Trump se atribuye el triunfo de De la Espriella en Colombia

WASHINGTON.- El presidente estadounidense, Donald Trump, se atribuyó la victoria del ultraderechista Abelardo de la Espriella en los comicios presidenciales que se celebraron en la víspera en Colombia, al afirmar que logró imponerse gracias a su respaldo, pese a que aún no se han anunciado los resultados oficiales.
«Lo apoyé. Estaba en el décimo lugar. Lo apoyé y ganó las elecciones», sostuvo el mandatario en una interacción con la prensa.
De acuerdo con datos de la Registraduría colombiana, De la Espriella lidera el conteo preliminar, al computar 49,6 % de los votos, frente al 48,7 alcanzado por el candidato de la izquierda, Iván Cepeda Castro. La diferencia es de solo 250.830 sufragios de entre más de 25,6 millones emitidos.
Asimismo, aunque el político ultraconservador se autoproclamó ganador, no se trata del resultado definitivo, que solo se conocerá tras el escrutinio oficial y la resolución de las impugnaciones y reclamos interpuestos por la coalición de Cepeda Castro.
Pese a ello, Trump se aprestó a felicitar a su aliado a través de un mensaje publicado en Truth Social: «Felicitaciones a ‘El Tigre’ Abelardo de la Espriella. Fue un gran honor para mí apoyarlo y espero trabajar juntos para construir una relación poderosa entre Colombia y EE.UU.».
El inquilino de la Casa Blanca había ya expresado favoritismo por De la Espriella, lo que le valió cuestionamientos por parte del presidente colombiano, Gustavo Petro, que lo acusó de injerir en el proceso electoral.
Luis Abinader y otros líderes de AL felicitan a De la Espriella
injerismo, si viene… de la derecha, con… el cacoe’muñeca… como cabecera… oh, sorpresa… si viene de su… misma porquería… de gobierno, es solaridad… con su gobierno!… y cuantas veces, la… presidente mexicana… no ha opinado, de… países con… el mismo tono… político, de su… pensamiento ideológico… y eso no es injerismo… del que jamás, se ha… vuelto a noticiarse… aún con la destutaná… que le dieron… al burro…
… maduro, es el… pedófilo ortega… y de su mujer… la brujita morillo… qué ha pasado… con ellos?… silenciarme, le… es conveniente!… pueda ser…
El trinfo de abelardo se debe al fracaso de petro,, PETRO hizo todos los contrario de los que tenia que haer,, fue un fiaco para sociedad o pueblo de colombia,, ( un fracaso) y por eso perdio,,, esa es la realidad,, QUE ES IQUAL QUE MADURO,, Un fracaso,, Esperando que este muevo presidente imite en alqo o tome alqo de accion de la politica DE DUKELE,,
Start Working at Home with Google! It’s by-far the best work I get paid over $220 per hour working from home with 2 kids at home. i never thought i’d be able to do it but my best friend earns over 15k a month doing this and she convinced me to try. .
Here is I started_______ Www.PayAtHome1.Com
Y TAMBIÉN LAS 168 NIÑAS ASESINADAS POR UN
MIISIL EN UNA ESCUELA POR UN MISIL TOMAHAWK
EN IRÁN, SON ATRIBUIDAS A MI PAPI CHULO
DONALD TRUMP.
CORROBORO..
Este tikpo es experto vendiendo humo…..
K celebre los triunfo de Los demas xk a sus pupilos le van a pasar el rollo en las proxima de medio tiempo
Que usted lo felicité por su triunfo es una cosa, me parece muy bien, ahora que usted quiera interferir en la soberanía de un país es otra.
Maldito narcisista, siempre atribuyendose triunfo ajenos#!**^@»-‘! !!!