Trump se atribuye el triunfo de De la Espriella en Colombia

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WASHINGTON.- El presidente estadounidense, Donald Trump, se atribuyó la victoria del ultraderechista Abelardo de la Espriella en los comicios presidenciales que se celebraron en la víspera en Colombia, al afirmar que logró imponerse gracias a su respaldo, pese a que aún no se han anunciado los resultados oficiales.

«Lo apoyé. Estaba en el décimo lugar. Lo apoyé y ganó las elecciones», sostuvo el mandatario en una interacción con la prensa.

De acuerdo con datos de la Registraduría colombiana, De la Espriella lidera el conteo preliminar, al computar 49,6 % de los votos, frente al 48,7 alcanzado por el candidato de la izquierda, Iván Cepeda Castro. La diferencia es de solo 250.830 sufragios de entre más de 25,6 millones emitidos.

Asimismo, aunque el político ultraconservador se autoproclamó ganador, no se trata del resultado definitivo, que solo se conocerá tras el escrutinio oficial y la resolución de las impugnaciones y reclamos interpuestos por la coalición de Cepeda Castro.

Pese a ello, Trump se aprestó a felicitar a su aliado a través de un mensaje publicado en Truth Social: «Felicitaciones a ‘El Tigre’ Abelardo de la Espriella. Fue un gran honor para mí apoyarlo y espero trabajar juntos para construir una relación poderosa entre Colombia y EE.UU.».

El inquilino de la Casa Blanca había ya expresado favoritismo por De la Espriella, lo que le valió cuestionamientos por parte del presidente colombiano, Gustavo Petro, que lo acusó de injerir en el proceso electoral.