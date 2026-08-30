Trump dice que llenará reservas EU con el petróleo venezolano

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WASHINGTON.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó este domingo que, bajo el acuerdo petrolero concretado con Caracas esta semana, planea llenar las reservas estratégicas de la nación con el crudo venezolano.

«Una de las cosas que voy a hacer con el petróleo venezolano es llenar las reservas estratégicas nacionales que, debido al ‘dormilón’ Joe Biden, han quedado prácticamente vacías», escribió el mandatario en Truth Social.

Trump detalló que «el proceso de llenado completo comenzará muy pronto» y afirmó que «es un regalo de Venezuela al pueblo de Estados Unidos».

El inquilino de la Casa Blanca anunció este viernes la firma de un acuerdo sin precedentes con el Gobierno de Venezuela para el control de pozos petroleros en ese país suramericano.

A través de su cuenta en Truth Social, Trump señaló que el pacto alcanzado, que calificó como «el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial», establece «el control mayoritario» de EE.UU. de más de 65.000 millones de barriles en reservas probadas del petróleo venezolano.

Mientras, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, subrayó que el pacto «tendrá un impacto significativo en el renacimiento» nacional, lo que permitirá «incrementar considerablemente la producción de petróleo con la participación de operadores privados».

«Esta iniciativa es producto del fortalecimiento de la relación entre Venezuela y los Estados Unidos, y facilitará un importante flujo de inversiones destinado a la recuperación y reconstrucción de infraestructura estratégica para el desarrollo de nuestra industria de los hidrocarburos», escribió Rodríguez en un comunicado difundido en sus redes sociales.

RESERVA ESTRATÉGICA EN NIVELES CRÍTICOS

Las nuevas declaraciones del líder estadounidense llegan ante la posibilidad de una crisis importante en el país. El inventario de la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos ha caído por debajo de los 300 millones de barriles por primera vez desde la década de 1980, según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA).

El Departamento de Energía estadounidense está liberando 172 millones de barriles por el conflicto con Irán y, una vez completado el retiro, el inventario se situará en torno a los 243 millones.

Además, CNBC informó anteriormente que las múltiples cavernas de sal donde Estados Unidos almacena su petróleo estratégico podrían estar en riesgo por la rápida liberación de crudo obligada por la guerra con Irán.

Expertos advierten que el vaciamiento acelerado provocado por el conflicto en Oriente Medio puede dañar las 60 cavernas subterráneas ubicadas en la costa en Luisiana y Texas. Un deterioro de estas instalaciones dificultaría la respuesta a futuras emergencias energéticas y elevaría los riesgos operativos y de integridad estructural de las cavernas.