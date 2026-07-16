Tribunal RD ordena JCE pagar más US$906,000 a empresa EU

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SANTO DOMINGO.- La Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional autorizó la ejecución en República Dominicana de una sentencia de un tribunal de Nueva York que condena a la Junta Central Electoral (JCE) a pagar más de US$906,000 a la empresa Latin Events, LLC. por servicios logísticos, más intereses previos y posteriores al fallo.

El tribunal acogió la solicitud de homologación y otorgó fuerza ejecutoria a la decisión extranjera, tras verificar que cumple con los requisitos de la ley dominicana y no contraviene el orden público.

La condena asciende a US$838,337.50 por los servicios prestados y US$48,370.93 por intereses previos al juicio. Además, la JCE deberá cubrir los intereses posteriores al fallo, calculados conforme a la legislación estadounidense hasta el saldo total de la deuda.

Según el expediente, la JCE contrató a Latin Events, LLC. el 16 de agosto de 2023 para servicios logísticos en actividades institucionales en el extranjero. La empresa alegó que cumplió el contrato, pero la institución no pagó, por lo que interpuso la demanda en Nueva York.

La corte dominicana comprobó que la sentencia fue debidamente apostillada y traducida, que adquirió carácter firme al vencer el plazo para apelar y que la JCE fue notificada en una de sus oficinas en Nueva York, sin ejercer su derecho a defensa.

En el dispositivo, el tribunal dispuso: “ACOGE la solicitud de homologación de Sentencia Extranjera… en consecuencia ORDENA el cumplimiento en nuestro territorio de las disposiciones contenidas en la decisión de fecha veintiuno (21) del mes de noviembre del año dos mil veinticinco (2025), dictada por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York presidido por el juez P. Kevin Castel”.

Julio Cury, abogado de Latin Events, LLC., afirmó que el fallo deja claro que “cuando un ente público contrata en el extranjero, no adquiere inmunidad frente al incumplimiento.

La JCE no tiene más alternativa que pagar, y si se resiste, no solo será constreñida por la vía de los embargos, sino que también será demandada en responsabilidad patrimonial por constituir el impago voluntarioso una omisión administrativa antijurídica causante de daños autónomos”.

EL CONTRATO

El 30 de octubre de 2023, la JCE firmó con Latin Events un acuerdo por US$1 millón para una campaña de registro de votantes en Nueva York y estados vecinos. El pacto incluyó producir la serie Águilas-Licey del 10 al 12 de noviembre en el Citi Field, de Queens.

La JCE debía pagar US$600,000 por 15,000 boletas, US$200,000 por 20,000 almuerzos a US$10 cada uno en Nueva York y Nueva Jersey, y US$200,000 por publicidad. Latin Events demandó el 18 de junio de 2024 por una deuda de US$770,000 más US$68,337.50 de impuestos.