Tres muertos y 12 heridos por ataques de EEUU contra Irán

TEHERÀN, 16 Jul. (EUROPA PRESS) – Al menos tres personas han muerto y otras doce han resultado heridas a causa de nuevos ataques perpetrados este jueves por Estados Unidos contra el sur de Irán.
El balance preliminar ha sido difundido por la Universidad de Ciencias Médicas de Hormozgan, citada por la agencia de noticias iraní Mehr, que precisa que siete de los heridos han sufrido una conmoción cerebral por la onda expansiva del ataque.
Fruto de este bombardeo en un barrio de Bandar Abbas, una torre de comunicaciones ha resultado afectada, provocando cortes de electricidad en esta zona.
Además, el Ejército estadounidense ha atacado tres puentes en el condado de Jamir, uno de los cuales conecta Bandar Abbas con la ciudad de Lar, en la provincia de Fars. De acuerdo a la cadena de televisión estatal IRIB, hasta el momento ha dejado al menos dos víctimas mortales y cuatro heridos.
El Mando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM) ha precisado que sus fuerzas han dado inicio a las 21.00 horas de este jueves de «una nueva oleada de ataques contra Irán por sexta noche consecutiva con el fin de debilitar aún más las capacidades militares iraníes».
Al menos 35 personas han muerto y cientos han resultado heridas por ataques de Estados Unidos contra Irán en el mes de julio, de acuerdo al balance difundido este miércoles por las autoridades iraníes.
No veo al DÍSCOLO, PEDÓFILO, VIOLADOR SEXUAL Y DIFAMADOR DE MUJERES, tener una actitud responsable para vengar la muerte del Senador Belicista Lindsey Graham, asesinado por los rusos en Ucrania.
elaturdido
22 minutos hace
y ya, en prensas… particulares… los Emirates Árabes Unidos… comenzaron a responderle… a los cabezas e’ trapos… y con vaticinios… la escalada se irá… aumentando con… otros países… de los cuales, los… pu er cos iraníes… han atacado… ya deben de saberlo… los inquietos… esclavos, vomitando… donde la democracia… lo permite…
Hey ARRASTRADO DE M.I.E.R.D.A., olvidaste mostrar donde dice que Emiratos Árabe Unidos ha
atacado a Irán. Los demás van a creer que lo soñaste. Ahhhh, ombe, ya lo dijo «en prensas punto punto punto y punto particulares punto punto punto y de nuevo punto los Emirates Árabes Unidos punto punto punto comenzaron a responderle punto punto punto y punto a los cabeza e’ trapos punto punto punto y no me joda nadie punto otra vez punto
Dice que es prensa independiente para que nadie se moleste en buscar, porque no existen. Jajajajajajajajaja; pero era necesario decir algo.
Me conozco esa ARRASTRADO, soy el rey de la información.
y ya, en prensas… particulares… los Emirates Árabes Unidos… comenzaron a responderle… a los cabezas e’ trapos… y con vaticinios… la escalada se irá… aumentando con… otros países… de los cuales, los… pu er cos iraníes… han atacado… ya deben de saberlo… los inquietos… esclavos, vomitando… donde la democracia… lo permite…
¿»Democracia»?
Veremos lo que expresarás cuando llegue la respuesta iraní, posiblemente en el propio territorio estadounidense.
«No es lo mismo llamar al diablo, que verlo llegar».
Recuerda lo que pasó en New York, el 11 de sept, de 2001.
Viva siempre Trump!!!