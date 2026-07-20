Transporte público será gratis durante los Juegos CC 2026

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SANTO DOMINGO.- El Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 anunció que los servicios de transporte público operados por el Estado serán gratuitos durante la celebración del evento, programado del 24 de julio al 8 de agosto, con el propósito de facilitar la movilidad de atletas, visitantes y espectadores.

La medida abarca los autobuses de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), así como el Metro y el Teleférico de Santo Domingo, según informó Julio Florentino, responsable del área de transporte de la justa deportiva.

Florentino explicó que la decisión forma parte de los esfuerzos para garantizar un acceso ágil a las principales sedes de competencia: el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y el Parque del Este, que durante los Juegos funcionarán como áreas predominantemente peatonales.

El Centro Olímpico cuenta con tres estaciones del Metro de Santo Domingo distribuidas en sus alrededores, lo que permitirá una conexión directa desde distintos puntos de la capital. En tanto, los asistentes al Parque del Este podrán utilizar la estación Concepción Bona de la Línea 2, ubicada a menos de cuatro kilómetros del complejo deportivo.

Áreas de estacionamiento habilitadas

Para quienes prefieran trasladarse en vehículos privados, el Comité Organizador dispuso varias áreas de estacionamiento en las cercanías de las sedes.

En el caso del Centro Olímpico, los usuarios podrán estacionarse en el Palacio de Bellas Artes y en la Plaza de la Cultura, ambos con acceso cercano al sistema de metro. Además, mediante un acuerdo con el centro comercial Sambil, se habilitó un nivel completo de su parqueo a una tarifa de RD$50 por vehículo.

Para las competencias en el Parque del Este, se destinó el estacionamiento del Faro a Colón, ubicado junto al complejo deportivo, desde donde los visitantes podrán desplazarse a pie hacia los distintos escenarios de competencia.

Las autoridades esperan que estas medidas contribuyan a reducir la congestión vehicular y faciliten la asistencia masiva del público a la principal cita deportiva de la región.

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