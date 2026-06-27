Retornan once peloteros RD estaban varados en Venezuela

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SANTO DOMINGO, 27 de junio.- El Gobierno de la República Dominicana, a través del Ministerio de Defensa (MIDE) y la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), repatrió con éxito a once ciudadanos dominicanos que estaban varados en Venezuela.

Los repatriados formaban parte de una delegación de peloteros que se encontraba en territorio venezolano al momento del sismo. Su retorno fue posible a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea Dominicana, la cual regresó al país luego de completar el traslado de un segundo contingente de especialistas en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas (USAR), pertenecientes al Cuerpo Especializado de Mitigación a Emergencias y Desastres (CEMED).

La aeronave también transportó equipos, herramientas y materiales de apoyo destinados a fortalecer las labores de rescate que realizan los especialistas dominicanos en las zonas afectadas por el desastre.

Lo hizo como parte de las acciones ejecutadas en el marco de la Operación Quisqueya Solidaria 2026, desplegada para asistir a esa nación tras el devastador terremoto que recientemente la afectó.

La repatriación fue coordinada por el Ministerio de Defensa, en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), la Fuerza Aérea de República Dominicana y la Dirección del Comisionado Nacional de Béisbol, garantizando el traslado seguro de los ciudadanos desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, hasta territorio dominicano.

ABREN CENTROS DE ACOPIO

El Gobierno dominicano también anunció la habilitación de dos centros de acopio para recibir donaciones para Venezuela así como el envío a este país de otra misión de la Dirección de Protección a Nacionales en el Exterior, encabezada por su director, Miguel Reyes, con el objetivo de apoyar a los ciudadanos dominicanos que requieran asistencia consular, ayuda humanitaria o, de ser necesario, facilidades para retornar al país.

Los centros de acopio funionan desde este sábado 27 de junio de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, con el propósito de facilitar la recepción organizada de ayudas provenientes de ciudadanos, instituciones públicas, empresas privadas y organizaciones de la sociedad civil.

El primer centro esta en la Base Aérea de San Isidro y recibirá exclusivamente medicamentos. Estos serán evaluados, clasificados y organizados por personal médico especializado de las Fuerzas Armadas para garantizar que los insumos cumplan con las condiciones requeridas para su envío y posterior distribución.

El segundo centro funcionará en la Base Naval «27 de Febrero», en Sans Soucí, donde se recibirán alimentos no perecederos, productos secos y enlatados, agua potable, bebidas hidratantes y otros artículos de primera necesidad.

Ambos centros contarán con personal militar y civil especializado encargado de la recepción, clasificación, almacenamiento y organización de las donaciones, además de equipos de seguridad y apoyo logístico que garantizarán la adecuada custodia de los suministros y el eficiente desarrollo de las operaciones.

Las ayudas recolectadas serán trasladadas a la República Bolivariana de Venezuela por vía marítima para su entrega a las comunidades afectadas.

HACE EXHORTACIÓN

El Gobierno dominicano exhortó a la ciudadanía, al sector empresarial y a las instituciones públicas y privadas a sumarse a este esfuerzo solidario, como una muestra de la vocación humanitaria del pueblo dominicano y de su compromiso permanente con las naciones hermanas que enfrentan situaciones de emergencia.

sp-am