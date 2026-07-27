Tiburones y Babe Ruth lideran Torneo Béisbol de Punta Cana

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PUNTA CANA.– Los equipos Tiburones y Babe Ruth encabezan la ruta hacia la gran final del Torneo Internacional de Béisbol Punta Cana 2026, tras registrar destacadas actuaciones en las diferentes categorías del certamen que reúne a jóvenes talentos nacionales e internacionales.

Los Tiburones mantienen un paso arrollador e invicto en la categoría U-6 con marca de 3-0, además de exhibir récords de 2-0 en las divisiones U-10 y U-14, consolidándose como una de las organizaciones más consistentes del torneo.

Por su parte, la Liga Babe Ruth aseguró su presencia en las finales luego de imponerse con autoridad 10 carreras por 3 sobre Ponce Bayas. En otros resultados relevantes, la Liga Abreu superó a Babe Ruth en la categoría U-14, mientras que Team RD derrotó 6-5 a Monte Cristi en un emocionante encuentro.

Junto a Tiburones y Babe Ruth, también avanzaron a las instancias decisivas los equipos Jaguares y Liga Abreu, completando el cuadro de finalistas del evento, que ha servido de vitrina para el desarrollo del béisbol menor y el fortalecimiento de los lazos deportivos entre las delegaciones participantes.

El Torneo Internacional de Béisbol Punta Cana continúa consolidándose como una de las principales plataformas para la formación de futuras estrellas del diamante, en un ambiente de sana competencia y confraternidad deportiva.

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