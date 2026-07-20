Tensión con Irán dispara precio gasolina EU a US$4 por galón

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NUEVA YORK.- El precio promedio de la gasolina en Estados Unidos volvió a ubicarse en 4 dólares por galón, impulsado por la nueva escalada de hostilidades entre Washington y Teherán y el repunte del crudo.

El dato fue reportado por la Federación Estadounidense de Automovilismo (AAA), que monitorea a diario los valores en las estaciones de servicio de todo el país.

Según la organización, representa un aumento relevante frente al mismo período del año pasado, cuando el promedio era de USD 3,14. La agencia AP atribuyó el alza a las acciones militares en Medio Oriente y su impacto en los mercados energéticos.

De acuerdo con AP, los ataques cruzados reavivaron la volatilidad. El Brent —referencia global— subió 3,2% a USD 90,95 por barril, mientras que el WTI, referente en EE.UU., avanzó 2,8% a USD 84,04. Reuters confirmó que el alza responde a la incertidumbre sobre los suministros del Golfo Pérsico.

Funcionarios del Departamento de Energía dijeron a Bloomberg que monitorean la evolución, aunque con margen limitado para controlar el impacto cuando se altera la oferta internacional.

La AAA recordó que el promedio es nacional y hay diferencias por estado. En California y Nueva York los precios son más altos por impuestos, logística y regulaciones ambientales, mientras en Texas o Luisiana suele estar por debajo del promedio por la cercanía a refinerías, según The Wall Street Journal.

La gasolina había superado los USD 4 a fines de marzo y bajó en junio por la moderación del crudo tras un acuerdo interino entre EE.UU. e Irán, que redujo la percepción de riesgo.

Analistas citados por CNN advirtieron que el alza se traslada a alimentos, logística y consumo. AP señaló que la asequibilidad de la energía será clave en las elecciones legislativas de mitad de mandato.

Según la Administración de Información Energética (EIA), la demanda se mantiene alta pese a la suba, y cualquier interrupción adicional en producción o transporte podría agravar el escenario.

Bloomberg indicó que las perspectivas dependerán de la evolución del conflicto entre EE.UU. e Irán y de la temporada de huracanes en el Golfo de México, región crítica para el abastecimiento.