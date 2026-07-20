Tensión con Irán dispara precio gasolina EU a US$4 por galón

NUEVA YORK.- El precio promedio de la gasolina en Estados Unidos volvió a ubicarse en 4 dólares por galón, impulsado por la nueva escalada de hostilidades entre Washington y Teherán y el repunte del crudo.
El dato fue reportado por la Federación Estadounidense de Automovilismo (AAA), que monitorea a diario los valores en las estaciones de servicio de todo el país.
Según la organización, representa un aumento relevante frente al mismo período del año pasado, cuando el promedio era de USD 3,14. La agencia AP atribuyó el alza a las acciones militares en Medio Oriente y su impacto en los mercados energéticos.
De acuerdo con AP, los ataques cruzados reavivaron la volatilidad. El Brent —referencia global— subió 3,2% a USD 90,95 por barril, mientras que el WTI, referente en EE.UU., avanzó 2,8% a USD 84,04. Reuters confirmó que el alza responde a la incertidumbre sobre los suministros del Golfo Pérsico.
Funcionarios del Departamento de Energía dijeron a Bloomberg que monitorean la evolución, aunque con margen limitado para controlar el impacto cuando se altera la oferta internacional.
La AAA recordó que el promedio es nacional y hay diferencias por estado. En California y Nueva York los precios son más altos por impuestos, logística y regulaciones ambientales, mientras en Texas o Luisiana suele estar por debajo del promedio por la cercanía a refinerías, según The Wall Street Journal.
La gasolina había superado los USD 4 a fines de marzo y bajó en junio por la moderación del crudo tras un acuerdo interino entre EE.UU. e Irán, que redujo la percepción de riesgo.
Analistas citados por CNN advirtieron que el alza se traslada a alimentos, logística y consumo. AP señaló que la asequibilidad de la energía será clave en las elecciones legislativas de mitad de mandato.
Según la Administración de Información Energética (EIA), la demanda se mantiene alta pese a la suba, y cualquier interrupción adicional en producción o transporte podría agravar el escenario.
Bloomberg indicó que las perspectivas dependerán de la evolución del conflicto entre EE.UU. e Irán y de la temporada de huracanes en el Golfo de México, región crítica para el abastecimiento.
Dominicano
5 minutos hace
Bueno yo creo que ya es hora de que los países se unan y acaben con esos terroristas.
Jajajajajajajajajajajaja.
Y por qué deben unirse; podrías explicarlo? O lo explico?
Carajo ARRASTRADOS hagan un esfuerzo para coordinar lo que dice uno u otro:
El mundo sabe cuales eran los objetivos de Estados Unidos e Israel al declarar la guerra a Irán, y se podría decir que hasta ustedes lo tienen claro;
Por ejemplo, este ARRASTRADO menciona los que él considera son esos objetivos.
AMO A USA
1 hora hace
LOS PRINCIPALES BLOQUEOS FUERON:
1.- EEUU exige abandonar el programa nuclear Iraní.
2.- Ni levantar sanciones ni reparaciones para Irán.
3.- Ningún Control de Irán en el Estrecho de Ormuz.
Son los tres puntos incondicionales de EE.UU., que si el Régimen Iraní no lo acepta, lamentablemente, serán muertos y sepultados.
Pero, este otro ARRASTRADO, para poder salir de un tranque, suele decir lo que le llegue al cerebro que tiene en el estómago, y dice cual era el objetivo de Estados Unidos al atacar Irán.
ENIGMA
1 hora hace
Responder a Realista
EL OBJETIVO DE EEUU ATACAR A IRAN ES PARA ASEGURAR LA EXISTENCIA DEL ESTADO DE ISRAEL.
El sabe más que el propio presidente de Estados Unidos que señala sus objetivos.
Presidente Trump (2 de marzo): “Nuestros objetivos son claros. Primero, estamos destruyendo la capacidad misilística de Irán… y su capacidad para producir misiles nuevos, que son bastante buenos. Segundo, estamos aniquilando su armada… Tercero, estamos garantizando que el principal patrocinador del terrorismo en el mundo jamás pueda obtener un arma nuclear…
Y finalmente, estamos garantizando que el régimen iraní no pueda seguir armando, financiando y dirigiendo ejércitos terroristas fuera de sus fronteras.
Y dice este ARRASTRADO que el objetivo era preservar la existencia de Israel.
Preparémonos para el viernes, en una semana le bajaron 3 pesos, este viernes le suben 10 ya verán, así de versátil y honesto es nuestro gobierno y su atracador mayor el tal Luis Arruinader Cerveza Corona 😂😂
Tic tic tic, el reloj avanza. Las elecciones de noviembre están cada vez más cerca. Los republicanos están asustados.