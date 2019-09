Taxistas dominicanos Bronx apoyan Rubén Díaz para Congreso de EU

NUEVA YORK.- Más de 200 taxistas dominicanos de El Bronx aportaron cerca de 12 mil dólares y endosaron al reverendo y concejal por el mismo condado, Rubén Díaz, como precandidato al Congreso de los Estados Unidos por el Distrito 15.

El evento fue llevado a cabo la noche de este miércoles en los exclusivos salones de Beverly Hills Manor, ubicado en la avenida Jerome con la calle 174, donde decenas de taxistas se comprometieron también a efectuar sus aportes a Díaz en los próximos días.

Afirmaron que iniciarán la captación de familiares, amigos y relacionados que residen en los sectores de Mott Haven, Hunts Point, Melrose, High Bridge, Morrisania, East Tremont, Tremont, Morris Heights, University Heights, Belmont, Fordham, Bedford Park, West Farms, Longwood y Soundview, perteneciente a dicho distrito, para que voten y trabajen a favor del reverendo.

Por su parte, Díaz sostuvo que en el 1977, cuando todos abandonaron El Bronx, creó la empresa “Cristian Community” y en medio de la destrucción que había en el sur del condado empleaba 1,300 personas y de ellas 900 eran dominicanas.

“En el 1979 era el empleador más grande de quisqueyanos y soy actualmente el presidente de la Organización de Ministros Hispanos de NY y la misma se ha destacado en ayudar países en momentos trágicos, entre ellos Puerto Rico, Honduras, México, Haití y República Dominicana, entre otros”, dijo.

Recordó de tantas tragedias que tenían los choferes, hasta multas de 10 mil dólares, impuesta por un concejal de nuestra comunidad y nosotros la hicimos bajar a 500. Díaz no mencionó el nombre de ese concejal, pero decenas de taxistas se comentaban en voz baja “ese fue Ydanis Rodríguez”, y “eso que es dominicano”.

“Ahora, el congresista José Serrano no vuelve a postularse, la posición queda abierta, por lo tanto nosotros no estamos corriendo contra nadie; estoy postulándome a una posición abierta” como cualquier otro y he venido ante ustedes a pedirle su ayuda, su respaldo con la cantidad de dinero que consideren conveniente para llegar a Washington”, dijo Díaz.

Antonio Cabrera, presidente del consorcio High Class, empresa que agrupa a cerca de mil choferes expresó: “Estamos con el reverendo porque tiene más de 40 años consecutivos trabajando a favor de los taxistas y a favor de las diferentes comunidades, especialmente la dominicana”.

Otros que hablaron en el acto fueron el dominicano George Álvarez, precandidato a la asamblea estatal por el distrito 79, José Miguel Rodríguez, administrador de la compañía, Tony Rodríguez y Julián Estrella, entre otros.

