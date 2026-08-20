Sisalril inicia auditoría médica para mejorar la transparencia

La SISALRIL informó este 19 de agosto del 2026 que me medida busca mejorar la calidad en servicios de salud, reduciendo costos y fortaleciendo la supervisión.

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) puso en marcha la normativa de Auditoría Médica, mediante la cual establece criterios y estándares para evaluar la atención en salud y verificar su cumplimiento en el Seguro Familiar de Salud (SFS) y el Seguro de Riesgos Laborales (SRL).

La disposición fue formalizada a través de la Circular SSRL-INT-2026-002960, que establece mecanismos para aplicar la Resolución Administrativa núm. 00238-2021, relacionada con auditoría médica, calidad de los servicios, glosas y pagos entre las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL) y los Prestadores de Servicios de Salud (PSS).

REGULACIÓN DE AUDITORÍAS

La normativa define los tipos de auditorías, los plazos para su ejecución y los mecanismos de conciliación y arbitraje frente a objeciones, glosas y pagos entre los actores del sistema.

Según la SISALRIL, la medida procura reducir el gasto de bolsillo de los afiliados y promover relaciones más transparentes y eficientes entre las entidades involucradas.

Como parte de la iniciativa, la institución habilitó en su Oficina Virtual el Registro de Auditores Médicos, herramienta que permitirá validar y emitir el código correspondiente, garantizando la idoneidad de los profesionales que participan en estos procesos dentro del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).

MONITOREO Y PLAZOS

La circular dispone además la implementación del Esquema 0039 de Monitoreo de Auditorías Médicas, destinado a generar indicadores, medir resultados y mejorar la gestión de glosas y pagos.

Las ARS, IDOPPRIL y los PSS tendrán tres meses, a partir de la publicación de la circular, para adecuar sus procesos y sistemas internos a las nuevas disposiciones.

La SISALRIL afirmó que estas acciones fortalecerán la transparencia, calidad y eficiencia de los servicios de salud mediante una supervisión más ágil, trazable y basada en datos.

an/am