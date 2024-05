Signos positivos económicos y financieros (OPINION)

El autor es administrador financiero y contralor general de la República. Reside en Santo Domingo

Sin lugar a dudas, la República Dominicana es el país de la región que más pruebas de resiliencia ha mostrado en los últimos 4 años.

Lo anterior viene al caso por la mezquindad e injusticia de algunos políticos de la oposición contra el actual Gobierno, que encabeza el ciudadano presidente, Luis Rodolfo Abinader Corona, que dejan a un lado, ignoran o no reconocen el significativo avance de los signos vitales de la economía y finanzas públicas dominicanas.

Mediante los papeles históricos se conoce que un partido en el gobierno o poder, que haya mostrado calificaciones buenas o excelentes, nunca pierde la reelección electoral en caso de buscarla.

Es difícil por no decir imposible, que una población que tenga sus necesidades básicas cubiertas quiera cambiar de gobierno o que éste haya gestionado el Estado con eficiencia y efectividad, dando muestras en la praxis de competencia administrativa, económica y financiera, trabajando denodadamente a favor del bien común y no del interés particular.

Revisando los recientes pronósticos económicos ofrecidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) se advierte que la economía de la República Dominicana ha tenido en los últimos tres años un comportamiento positivo vislumbrando para el presente año un crecimiento económico de 5.1%, mientras que los grandes países latinoamericanos se quedan claramente detrás de los países asiáticos y con importantes diferencias entre ellos.

México verá su crecimiento significativamente ralentizado después del 3,2% en 2023, con un 2,2% este año (tres décimas menos de lo anticipado en febrero) y un 2% en 2025. En una línea similar, Brasil pasará del 2,9% en 2023 al 1,9% este año y al 2,1% el próximo.

Argentina, en pleno plan de choque y de recorte radical del gasto público aplicado por el Gobierno de Javier Milei, sufrirá este año una recesión (-3,3%) no solo más fuerte que el -1.6% de 2023, también mucho más profunda que la que había calculado la OCDE en febrero (-2,3%) y en noviembre (-1,3), antes de poder esperar una recuperación únicamente parcial del 2,7% en 2025.

La economía mundial conforme perspectivas de la OCDE crecerá 3,1% gracias al crecimiento sorpresa de los Estados Unidos al creerse ahora que su producto interno bruto (PIB) subirá un 2,6% este año al igual que los grandes emergentes asiáticos: India, China, Indonesia y Turquía que presentaran crecimientos de 6,6%, 4,9%, 5,1%, 5,2% y 3,4%, respectivamente.

La entidad emisora de República Dominicana informa que la inflación interanual marzo 2023-marzo 2024 es del 3.38%, la acumulada enero-marzo 2024 es de 0.78% y la del mes de marzo 0.30%, inflación estable sin ningún sobresalto.

La tasa de política monetaria 7.00% estable de diciembre a mayo 2023-2024, la tasa de interés interbancaria promedio ponderada 10.59%, la tasa activa o la que cobran las entidades financieras múltiples 14.93% y la pasiva o la que pagan 9.05%.

El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) de enero a febrero fue 6.2%, el producto interno bruto enero-diciembre 2022 fue de 4.9%, tipo de cambio al 3 de mayo de 2024, compra 57.86 y venta 58.24 por dólar.

Las reservas internacionales al mes de abril de 2024 brutas US$13,789.5 y netas US$13,787.8.

En cuanto a la política fiscal, el Ministerio de Hacienda informa que el gasto de capital de enero a marzo 2024 registró un aumento interanual de 20.5% y totalizando RD$35,807.2 millones.

El déficit fiscal se redujo en RD$17,632.4 millones de enero a marzo de este año, al compararse con igual trimestre de 2023, ubicándose en RD$38,193.3 millones y representando el 0.5% del producto interno bruto llegando a colocarse en el mes de mayo en 0.3% lo cual se traduce en un dinamismo de la economía inusitada y el esfuerzo de las agencias recaudadoras estatales por cumplir las metas asignadas.

El panorama económico y financiero de la República Dominicana anteriormente descrito en un entorno que desde el año pandémico 2020, caracterizado a nivel global por turbulencias o inestabilidades constantes en los mercados de bienes, servicios y bursátiles.

Y con las conflagraciones bélicas, que han influido en los niveles de precios de las materias primas, commodities, aumento de costo de los fletes, entre otras inestabilidades mundiales, la nación dominicana ha continuado enrumbando hacia un futuro muy promisorio de forma sostenible.

Los excelentes signos vitales de la economía y las finanzas dominicanas, exhibidas en la actual administración gubernamental, la cantidad de obras que se han construido y muchas en proceso, empleos nuevos y recuperados, a pesar de todos los vaivenes que ha tenido que enfrentar el gobierno, sin duda alguna que le aseguran la reelección al ciudadano presidente, Luis Rodolfo Abinader Corona.

Y él sin escatimar esfuerzos continuará garantizando a la población dominicana condiciones de vida nunca antes vista, al completar sus aspiraciones de gobierno en los próximos 4 años, dejándole el mejor legado de crecimiento y desarrollo que un estadista pudo haberle ofrecido a su país.

