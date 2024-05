JCE informa traslado administrativo recintos NY y Providence

NUEVA YORK.- La Junta Central Electoral (JCE) informó este sábado el traslado administrativo de recintos electorales en Nueva York y Providence.

A través de su cuenta en la red social X, el organismo explicó que el colegio electoral ubicado en Coram Elementary School, ubicado en la 61 Coram Mount Sinai RD, fue trasladado a Tainos Cafe Lounge, en el 24 de Middle Country RD Coram.

Asimismo, el recinto Eugenio María de Hostos cuya ubicación es 5 de la calle Morris, en Yonkers, fue movido hacia YWNC, Yonkers, en 87 S Broadway, Yonkers.

De igual forma, el colegio La Kappa V.S. MS, localizado en 821 Bay de la calle 25 de Far Rock Way, en Nueva York, fue trasladado a P.S/M.S. 43 Q The school by the Sea, en el 160 Beach de la calle 29, Far Rockway.

jt/am