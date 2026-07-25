Secuestran jefe de gabinete del Ministerio Educación de Haití

PUERTO PRINCIPE, 25 Jul. (EUROPA PRESS) – Una banda criminal ha secuestrado al jefe de gabinete del Ministerio de Educación de Haití, Ecclésiaste Télémaque, en el enésimo episodio de la ola de violencia que domina desde hace años.

El secuestro de Télémaque ha sido confirmado por su familia a la emisora Radio Télé Métronome sin muchos detalles. El jefe de gabinete del ministerio de Educación fue secuestrado la noche del jueves en el distrito de Delmas 31 de la capital cuando regresaba a su domicilio y desde entonces no hay noticias suyas.

Ni el Gobierno de Haití ni la Policía Nacional se han pronunciado sobre el incidente pero fuentes del Ministerio de Educación, bajo condición de anonimato, también han confirmado el secuestro al diario ‘Le Facteur’. «Estuvo con nosotros en la oficina todo el día. Lamentablemente, ya sabemos lo que le sucedió después», han señalado.

Mientras tanto, sigue sin haber noticias de otro secuestrado, el inspector jefe de la Policía Nacional y jefe de gabinete del Ministerio de Defensa, James Boyard, raptado junto a su familia el 11 de junio, supuestamente por la banda criminal de los Ti Bwa que lidera Christ-Roi Chéry, alias ‘Chrisla’.

La situación de seguridad sigue siendo catastrófica cinco años después del asesinato de Moise. Según la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH), durante el primer trimestre del año (enero-marzo de 2026), la violencia ha dejado al menos 1.642 muertos y 745 heridos en medio de matanzas como la perpetrada entre el 29 y el 31 de marzo en 16 localidades de la Baja Artibonite, donde 83 personas fueron asesinadas en solo 72 horas.