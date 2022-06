Salen a relucir versiones sobre últimos hechos de sangre en RD

SANTO DOMINGO.- A medida que avanzan las horas salen a relucir versiones sobre algunas de las personas que que han sido objeto de atentados a balazos en localidades de la República Dominicana.

El caso más resonante ha sido el de tres hombres que fueron acribillados a balazos en el barrio El Bonito, del sector de San Isidro, de Santo Domingo Este. Allí encapuchados balearon a plena luz del día el vehículo en el que viajaban, resultando muertos de inmediato Fernando Santos Martínez y Víctor Brahiar Sánchez Solano. Estos últimos estaban acompañados de César Rodríguez, quien resultó con heridas y está ingresado en un centro de salud de la capital.

HACE POCO REGRESÓ DE LOS ESTADOS UNIDOS

Sobre Sánchez Solano versiones periodísticas señalan que tenía poco tiempo de haber regresado de los Estados Unidos y tenía previsto iniciar aquí un negocio de venta de automóviles.

“Brahiar siempre fue un niño trabajador que desde pequeño vendía limones en la calle para conseguirse el peso, más tarde sus papás se lo llevaron a Estados Unidos para crecer más”, dijo una de sus tías al Listín Diario.

Este periódico informó que los restos de Víctor fueron velados en una funeraria de la avenida Las Américas, de donde sus familiares expulsaron a periodistas que acudieron al lugar porque alegadamente han ensuciado el nombre de su pariente.

CASO SAN FRANCISCO DE MACORIS

Un segundo caso resonante es el de seis personas que fueron heridas de bala por desconocidos en la localidad de El Mamey, en la carretera San Francisco de Macorís-Villa Tapia, del sector El Mamey.

Fueron identificadas como Wilman González Paulino; Altagracia Elvira Grullón Almonte, de 35 años; Plinio Antonio Jiménez Martínez, de 24; Eury del Orbe Reyes, de 18; Mario Paredes Rodríguez, de 43, y dos adolescentes, de 16 años.

Milagrosamente en este hecho ninguna persona resultó muerta, a pesar de que en su contra fueron hechos 46 disparos de fusil y 21 de un arma calibre 9 milímetros.

SEGUNDO ATENTADO



Las autoridades suponen que la agresión estuvo dirigida a González Paulino por motivos aún no especificados y resaltan que es la segunda vez en ocho días que desconocidos atentan contra este último. Sobre la misma la Policía señaló: «Las características y el accionar con el que los atacantes cometieron el hecho, indican que se trató de una agresión cometida por encargo contra González Paulino».

El periódico Francomacorisanos.com señaló que Wilman González Paulino salió hace seis meses de prisión y que desconoce el motivo detrás del atentado. “No he tirado un tiro a nadie en este pueblo y no me he metido con nadie», expresó.

Wilman explicó a este medio que el atentado se produjo en momentos en que había sacado a su familia a comer y dar un paseo, y que al momento del mismo estaba acompañado de menores de 15, 13, y 12 años. “Fue un acto de cobardía, aprovecharon que andaba con la familia”.

Se ha dicho que ya la Policía tiene retenido un automóvil los vehículos en que se desplazaban los atacantes.

