Sábado soleado en Dominicana y calor por sistema anticiclónico

Sin embargo, por la tarde podrían ocurrir chubascos aislados en algunas localidades de la cordillera Central y la zona fronteriza, favorecidos por el calor del día, el relieve montañoso y el viento del este/sureste.

RECOMENDACIONES POR EL CALOR

Las temperaturas seguirán siendo calurosas, como es habitual en esta época del año.

Por ello, el Indomet recomendó tomar suficiente agua, usar ropa ligera (de colores claros), permanecer en lugares frescos y evitar exponerse al sol por períodos prolongados entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Asimismo, recordó que los niños, los adultos mayores y las mujeres embarazadas son los más sensibles al calor.

En Santiago, Montecristi, Azua, San Juan y Barahona las temperaturas máximas podrían alcanzar los 36 grados Celsius, mientras que las mínimas se situarán en Constanza (15 grados) y Azua y San Juan (19 grados, ambas).

an/am