Rusia duda aporte europeo para solucionar la crisis ucraniana

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MOSCU.- Europa es incapaz en este momento de aportar ideas constructivas para resolver el conflicto en Ucrania, declaró a la prensa el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Mijaíl Galuzin.

«En cuanto a las declaraciones de los líderes europeos, cada vez más frecuentes en los últimos tiempos, sobre la necesidad de dialogar con Rusia, sobre todo con el objetivo de solucionar la crisis ucraniana, estas siguen coexistiendo con llamamientos a infligir a nuestro país una derrota estratégica”, significó el diplomático.

Esa lógica distorsionada es una clara señal de que Europa difícilmente puede ofrecer hoy ideas verdaderamente constructivas, afirmó Galuzin.

El canciller ruso, Serguéi Lavrov, declaró que Moscú no se hace ilusiones sobre los planes reales de la Unión Europea respecto a su participación en la resolución del conflicto en Ucrania.

Según Lavrov, el presidente ucraniano, Vladimir Zelenski plantea condiciones «groseras e irreales» a Moscú y a sus patrocinadores europeos para poner fin al conflicto.

Rusia desarrolla desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos, según el presidente ruso, Vladímir Putin, son proteger a la población de Donbás de «un genocidio por parte del régimen de Kiev» y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la Organización del Tratado del Atlántico Norte hacia el este.

Las tropas ucranianas son apoyadas militarmente por esta alianza de 32 países, encabezada por Estados Unidos, e integrada por el Reino Unido y por la mayoría de los países de la Unión Europea.