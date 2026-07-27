Rosa Olga Medrano es reelecta como la presidenta de ADORA

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SANTO DOMINGO.- La empresaria y radiodifusora Rosa Olga Medrano fue reelecta como presidenta de la Asociación Dominicana de Radiodifusoras (ADORA) para el período 2026-2028, durante la asamblea general ordinaria y eleccionaria celebrada por la entidad como parte de las actividades conmemorativas del centenario de la radio dominicana.

La jornada forma parte de la agenda organizada por ADORA para celebrar los 100 años de la radio nacional, cuya conmemoración oficial está prevista para los días 12 y 13 de octubre de este año.

Las actividades iniciaron el pasado 23 de julio, Día de la Radiodifusión Dominicana, con una misa de acción de gracias celebrada en la Catedral Primada de América y oficiada por monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, arzobispo coadjutor de Santo Domingo.

Posteriormente, los miembros de la institución realizaron la asamblea en la sede de ADORA, donde Medrano, presidenta del Grupo Medrano, recibió nuevamente el respaldo de los asociados para continuar al frente de la organización.

Fundada en 1967, ADORA agrupa a propietarios de emisoras de radio y televisión de todo el país y ha desempeñado un papel fundamental en la defensa y fortalecimiento de la radiodifusión nacional.

El nuevo consejo directivo estará integrado, además de Rosa Olga Medrano, por Roberto Lama, presidente saliente; Ricardo Espaillat, vicepresidente del Distrito Nacional; Héctor José Torres Vásquez, vocal del Distrito Nacional; Johannes Stresse, vicepresidente de la región Norte; Marcos Rafael Cepeda, vocal de la región Norte; y César Omar Liriano, vicepresidente de la región Este.

También forman parte del organismo Fred Oscar Imbert, vocal de la región Este; Camel Bortokán, vicepresidente de la región Sur; Ramón Lluberes, vocal de la región Sur; Manuel Aníbal García, secretario general; Omar José Cepeda, secretario adjunto; José Delio Ares, tesorero, y Milena Pozuelo, directora ejecutiva.

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