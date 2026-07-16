Revista reconoce al Banreservas como Mejor Banco del Caribe

LONDRES.- La revista financiera internacional Euromoney reconoció al Banco de Reservas como Mejor Banco del Caribe, el máximo galardón regional que concede la publicación, por su desempeño sostenido, solidez financiera, crecimiento y capacidad de adaptación dentro del sistema bancario.

Además de esta distinción, Banreservas obtuvo otros cinco reconocimientos en la edición más reciente de los premios de la publicación especializada: Mejor Banco para Pymes del Caribe, Mejor Banco en Responsabilidad Corporativa del Caribe, Mejor Banco en Responsabilidad Corporativa de República Dominicana, Mejor Banco Digital de República Dominicana y Mejor Banco para Empresas Corporativas de República Dominicana.

El presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, afirmó que estos reconocimientos representan una validación al trabajo desarrollado por la institución para respaldar el crecimiento económico nacional y fortalecer los sectores productivos.

“Cada reconocimiento que recibimos es una poderosa razón para seguir aportando a nuestro país. Estos premios son el resultado del esfuerzo de los hombres y mujeres que ponen su corazón desde todas las áreas de Banreservas para que crezca la economía, se generen nuevos empleos y se creen oportunidades para los dominicanos”, expresó Aguilera.

El ejecutivo destacó que las distinciones reflejan la visión de excelencia, innovación y desarrollo sostenible que orienta las operaciones del banco, consolidándolo como una entidad de referencia en el sistema financiero del Caribe.

Evaluación internacional

Para otorgar sus premios, Euromoney utiliza una metodología que combina análisis financieros, evaluaciones cualitativas e investigaciones independientes para comparar el desempeño de las entidades bancarias en sus respectivos mercados.

La publicación resaltó la capacidad de Banreservas para atender distintos segmentos, desde clientes personales y pequeñas empresas hasta grandes corporaciones, destacando su resiliencia, continuidad operativa y capacidad de financiamiento en diferentes ciclos económicos.

Asimismo, valoró la estrategia de atención a la diáspora dominicana mediante oficinas internacionales, servicios de remesas y soluciones financieras integradas que facilitan operaciones de ahorro, financiamiento hipotecario y otros productos para clientes con vínculos económicos con República Dominicana.

Entre los aspectos destacados también figura el respaldo al sector de las micro, pequeñas y medianas empresas, una labor que quedó evidenciada durante la última edición de Expo Pymes Banreservas, donde se concretaron financiamientos superiores a los RD$17,200 millones.

Banreservas informó que durante el presente año ha recibido varios reconocimientos internacionales por su desempeño financiero, gestión administrativa, programas de responsabilidad social e iniciativas orientadas a generar impacto positivo en la sociedad dominicana.