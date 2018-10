Reunión del 27:  Paz, armonía y unidad

El comité central del Partido de la Liberación Dominicana ha sido convocado para el próximo sábado 27 de octubre, con la finalidad de definir la modalidad de primarias que serán utilizadas en la elección del candidato presidencial de esa entidad política.

Existe una gran expectativa en torno a lo que pudiera suceder y muchos se ilusionan con la falsa idea de que entre los partidarios del presidente Danilo Medina y el ex-presidente Leonel Fernández, podría darse un choque de trenes de tal magnitud que pueda lacerar la unidad de ese partido. Sin embargo, quienes estamos conscientes de que Danilo y Leonel son dos lideres con una gran sentido de la historia, confiamos en que nuevamente las aguas volverán a su nivel de paz y armonía, de acuerdo y de unidad, y que todos saldrán victoriosos de esa reunión.

Quien conoce mínimamente la realidad interna del PLD, sabe muy bien que las fuerzas de Danilo Medina dominan la composición del comité central en una proporción de alrededor de un 65% frente a las de Leonel, que suman alrededor de un 35%. Pero Danilo ha demostrado siempre que es un líder que no le gusta imponer, sino concertar, que no maltrata, sino que convence, y que no apabulla, sino que busca salidas armoniosas.

Y Leonel sabe muy bien que a pesar de que Danilo ha defendido la posición de que las primarias del PLD deben ser abiertas y ejecutadas con la supervisión y el padrón de la Junta Central Electoral, él quiere buscar una salida honorable a esa situación donde nadie salga perdedor. La posición de Danilo tendrá mayoría en la reunión del 27 de octubre y ante eso, el expresidente Fernández y su equipo deben saber manejarse con inteligencia y madurez.

Leonel ha logrado un repunte extraordinario en las encuestas y en la valoración positiva del país. Su imagen se ha rehabilitado en gran manera y hoy es un referente electoral de primera linea y tiene muchas posibilidades de convertirse en el próximo candidato presidencial del PLD. Por eso, debe ser cauto e inteligente ante lo que va a suceder el próximo 27 de octubre.

Como él y sus partidarios han dicho que ellos ganan la convención interna del PLD de cualquier manera (posición que la veo muy triunfalista y exagerada en optimismo), lo más conveniente entonces es que pacten con Danilo para presentar una propuesta única en esa reunión donde se decida realizar la convención abierta y con el padrón de la junta.

Esa actuación sería un mensaje importante de unidad, de paz y de armonía que se le daría a la nación dominicana. Danilo y Leonel son los responsables fundamentales y quienes determinan el curso de los acontecimientos políticos del PLD y del país.

Ellos dos determinan con sus actuaciones si el PLD continúa o no en el poder. Todas las encuestas expresan que el PLD unificado gana con cualquier candidato, sea Danilo, sea Leonel o sea una de las figuras presidenciables nuevas que están haciendo proselitismo en ese partido. Eso significa que la unidad es la tarea más urgente, conveniente y necesaria de este momento.

Y estoy convencido de que ante el nuevo reto de la reunión del próximo 27 de octubre, Danilo y Leonel nuevamente sabrán actuar acorde a su gran sentido de la historia. Y en el PLD habrá paz, armonía y unidad para seguir transformando la República Dominicana.