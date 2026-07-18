Renombrados artistas visuales participarán Photoimagen 2026

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SANTO DOMINGO.- Las obras de más de 100 fotógrafos y videoartistas de reconocida trayectoria nacional e internacional serán exhibidas en la XII edición del festival Photoimagen: Archipiélagos interiores, cuya inauguración está pautada para el próximo 27 de agosto a las 7:00 p. m. en el Museo de Arte Moderno, en Santo Domingo; y continuará con un extenso calendario de actividades a partir del 1 de septiembre.

Una de sus principales exposiciones será Excessocenus, ganadora de un Greenpeace Photo Award por la forma en que documenta el impacto del consumo desmedido en las economías y los territorios emergentes. Se trata de un proyecto conjunto de Cristina de Middel, quien obtuvo el Premio Nacional de la Fotografía de España, en 2017; y del fotógrafo y educador visual brasileño Bruno Morais.

“La propuesta de ambos encabeza un cartel creativo de primer nivel, el cual promete enriquecer las reflexiones críticas sobre la identidad, la memoria y el paisaje interior”, resaltan Mayra Johnson y Carlos Acero Ruiz, directores general y artístico de Photoimagen, respectivamente.

El festival incluirá una exhibición especial de fotografías de los ganadores del Premio Oskar Barnack, de Leica (LOBA, por sus siglas en inglés). La selección de imágenes recorre cuatro décadas de reconocimientos a las obras de fotógrafos de todas las latitudes.

Asimismo, los asistentes a la XII edición de Photoimagen disfrutarán de las creaciones de destacados artistas visuales dominicanos y latinoamericanos, entre ellos Quisqueya Henríquez, Héctor Méndez Caratini, Mariano Hernández, Ricardo Arispe, Claudia Claremi, Susan Mézquita, Erika Santelices y Orlando Barría.

jpm-am