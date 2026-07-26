Reeligen Amado Díaz vocero de bloque de diputados del PRM

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.– La bancada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en la Cámara de Diputados reeligió este sábado al legislador Amado Díaz como vocero para el próximo período legislativo, en una jornada que evidenció el amplio respaldo a su continuidad y la consolidación de fuerzas internas dentro de la organización oficialista.

Díaz obtuvo el apoyo mayoritario de sus compañeros al alcanzar 142 votos de los 149 sufragios emitidos durante la reunión celebrada por el bloque legislativo. En el proceso también participó el diputado Sadoky Duarte, quien recibió siete votos.

David Collado y Yayo Sanz consolidan mayoría

Según fuentes del PRM, la elección puso de manifiesto la fortaleza de los sectores vinculados a los proyectos políticos de David Collado y Yayo Sanz Lovatón, cuyos seguidores en la Cámara Baja respaldaron de manera contundente la permanencia de Amado Díaz al frente de la vocería oficialista.

Durante el encuentro, la bancada oficialista recibió formalmente al diputado Rafael “Rafelín” Pérez, representante de la provincia Pedernales, quien pasó a integrarse al bloque del PRM, ampliando así la representación del partido en el órgano legislativo.

Asimismo, trascendió que el diputado Sadoky Duarte coordinó el grupo de legisladores identificados con el proyecto presidencial de Carolina Mejía, reflejando la dinámica interna y el posicionamiento de las distintas corrientes de cara a futuros escenarios políticos.

Con la reelección de Amado Díaz, el PRM busca mantener la cohesión de su bancada y fortalecer su agenda legislativa en el Congreso Nacional durante el próximo período.