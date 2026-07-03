RD y EEUU buscan reforzar la seguridad del comercio exterior

Firmaron el convenio este 2 de julio el director general de Aduanas, Nelson Arroyo, y el agregado regional para el Caribe de la CBP, Abdias Ortiz.

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SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Aduanas (DGA) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) firmaron un Acuerdo de Perfilamiento de Carga para el Puerto de Haina, con el propósito de fortalecer la prevención, el control y la gestión de riesgos en el comercio exterior.

FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD

El convenio amplía la cooperación entre ambas instituciones mediante el intercambio de información y acciones operativas para identificar posibles amenazas antes de que las cargas lleguen a sus destinos, reforzando la seguridad de la cadena logística internacional.

El director general de Aduanas, Nelson Arroyo, destacó que la iniciativa fortalece la capacidad de respuesta frente a los delitos que afectan el comercio global.

«Las aduanas deben facilitar el comercio, pero también combatir con firmeza los ilícitos y el crimen organizado. Este acuerdo aporta un valor significativo a nuestra capacidad operativa, especialmente en un puerto estratégico como Haina», afirmó.

COOPERACIÓN BILATERAL

El agregado regional para el Caribe de la CBP, Abdias Ortiz, resaltó que el acuerdo consolida cerca de dos décadas de colaboración entre ambas instituciones y permitirá ampliar el intercambio de información e inteligencia para enfrentar el crimen transnacional y facilitar el comercio seguro.

MAYOR CONTROL DE LA CARGA

Como parte del convenio, el Puerto de Haina se incorpora a la Iniciativa de Seguridad de Contenedores (CSI), lo que permitirá aplicar procedimientos de perfilamiento de carga para detectar y prevenir actividades vinculadas al narcotráfico, contrabando, tráfico de armas, transporte de precursores químicos, violaciones a la propiedad intelectual y otros delitos.

Las autoridades señalaron que la alianza fortalecerá la confianza de los mercados internacionales, elevará la integridad de la cadena logística y aumentará la competitividad de los puertos dominicanos.

Con este acuerdo, la DGA reafirma su compromiso de mantener una gestión aduanera moderna, segura y alineada con los estándares internacionales, consolidando a la República Dominicana como un referente regional en facilitación comercial y seguridad fronteriza.

an/am