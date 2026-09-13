RD supera 8.5 millones de visitantes entre enero y agosto

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SANTO DOMINGO.- República Dominicana recibió 8,556,415 visitantes entre enero y agosto de 2026, un aumento de 6.9 % respecto al mismo período de 2025, informó este domingo el ministro de Turismo, David Collado.

La cifra acumulada representa además un crecimiento de 9.8 % frente a los primeros ocho meses de 2024 y de 58.9 % en comparación con igual período de 2019, según estadísticas divulgadas por el Ministerio de Turismo.

Del total de visitantes registrado hasta agosto, 6,610,258 ingresaron al país por vía aérea y 1,946,151 llegaron a través de cruceros.

Más de 856 mil visitantes en agosto

Durante agosto, el país recibió 856,858 visitantes, para un incremento de 6.2 % frente al mismo mes de 2025, de 5.4 % respecto a 2024 y de 52.3 % en comparación con agosto de 2019.

Por vía aérea llegaron 725,560 pasajeros, cantidad que supera en 2.6 % la registrada en agosto de 2025 y en 7.5 % la de igual mes de 2024. En comparación con 2019, el crecimiento fue de 45.9 %.

En tanto, 131,298 cruceristas arribaron a puertos dominicanos durante agosto, un 31.9 % más que en igual mes de 2025 y 101.1 % por encima del nivel registrado en 2019.

Estados Unidos se mantuvo como el principal mercado emisor de turistas, al representar el 44 % de las llegadas internacionales durante agosto. Le siguieron Canadá, con 9 %; Colombia, 8 %; Argentina, 5 %; España y Reino Unido, con 4 % cada uno, y Puerto Rico y México, con 3 % respectivamente.

El Aeropuerto Internacional de Punta Cana concentró el 49 % de los pasajeros que ingresaron al país, seguido por Las Américas, con 29 %, y el Cibao, con 14 %.

Las terminales de Puerto Plata e Higüero registraron una participación de 3 % cada una, mientras La Romana y Samaná representaron 1 % respectivamente.

Estados Unidos lidera origen de vuelos

Los vuelos procedentes de Estados Unidos representaron el 48 % del movimiento aéreo de agosto. Panamá y Colombia aportaron 7 % cada uno, mientras Puerto Rico y Canadá alcanzaron una participación de 6 % respectivamente.

El Ministerio de Turismo informó, además, que la ocupación hotelera nacional se situó en un promedio de 68 % durante agosto.

De acuerdo con las mediciones oficiales sobre la experiencia de los viajeros, el nivel de satisfacción alcanzó 4.3 puntos de un máximo de cinco.

Asimismo, el 90 % de los turistas consultados manifestó su intención de regresar a República Dominicana, mientras el 60 % dijo que recomendaría el país como destino turístico.