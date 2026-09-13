RD supera 8.5 millones de visitantes entre enero y agosto

SANTO DOMINGO.- República Dominicana recibió 8,556,415 visitantes entre enero y agosto de 2026, un aumento de 6.9 % respecto al mismo período de 2025, informó este domingo el ministro de Turismo, David Collado.
La cifra acumulada representa además un crecimiento de 9.8 % frente a los primeros ocho meses de 2024 y de 58.9 % en comparación con igual período de 2019, según estadísticas divulgadas por el Ministerio de Turismo.
Del total de visitantes registrado hasta agosto, 6,610,258 ingresaron al país por vía aérea y 1,946,151 llegaron a través de cruceros.
Más de 856 mil visitantes en agosto
Durante agosto, el país recibió 856,858 visitantes, para un incremento de 6.2 % frente al mismo mes de 2025, de 5.4 % respecto a 2024 y de 52.3 % en comparación con agosto de 2019.
Por vía aérea llegaron 725,560 pasajeros, cantidad que supera en 2.6 % la registrada en agosto de 2025 y en 7.5 % la de igual mes de 2024. En comparación con 2019, el crecimiento fue de 45.9 %.
En tanto, 131,298 cruceristas arribaron a puertos dominicanos durante agosto, un 31.9 % más que en igual mes de 2025 y 101.1 % por encima del nivel registrado en 2019.
Estados Unidos se mantuvo como el principal mercado emisor de turistas, al representar el 44 % de las llegadas internacionales durante agosto. Le siguieron Canadá, con 9 %; Colombia, 8 %; Argentina, 5 %; España y Reino Unido, con 4 % cada uno, y Puerto Rico y México, con 3 % respectivamente.
El Aeropuerto Internacional de Punta Cana concentró el 49 % de los pasajeros que ingresaron al país, seguido por Las Américas, con 29 %, y el Cibao, con 14 %.
Las terminales de Puerto Plata e Higüero registraron una participación de 3 % cada una, mientras La Romana y Samaná representaron 1 % respectivamente.
Estados Unidos lidera origen de vuelos
Los vuelos procedentes de Estados Unidos representaron el 48 % del movimiento aéreo de agosto. Panamá y Colombia aportaron 7 % cada uno, mientras Puerto Rico y Canadá alcanzaron una participación de 6 % respectivamente.
El Ministerio de Turismo informó, además, que la ocupación hotelera nacional se situó en un promedio de 68 % durante agosto.
De acuerdo con las mediciones oficiales sobre la experiencia de los viajeros, el nivel de satisfacción alcanzó 4.3 puntos de un máximo de cinco.
Asimismo, el 90 % de los turistas consultados manifestó su intención de regresar a República Dominicana, mientras el 60 % dijo que recomendaría el país como destino turístico.
Este **** lleva seis años baboseando la misma ****.
MAS BASURA, MAS DEPREDADORES DEL AMBIENTE DINERO SOLO PARA LOS TAYOTEROS LAVADORES Y PROPIETARIOS DE LOS HOTELES.
Qué gana el país con eso se acabó el hambre, la corrupción la criminalidad la invasión haitiana, Qué suerte tenemos.
HDP
Los hotels y los restaunes quieren que le payment en dolar y eurodolar pero ellos le pagan pocos a su trabajadores y en peso dominicanos y el ministry’s cojiendo muchos Dinero de los dueno de hoteles y trespasses comprende companion!
Hay tantas interesantes que uno se hace,, por ejemplo,, un país CON TANTAS RIQUEZAS y como vive,, en este país hay tierra con ORO(( que está bastante caro,, )) tierra buenísima (( que se das todas clases de productos aqriculas)) en este país se paqa impuestos ,, etc,, prequnto,, CUAL es la calidad de vida del pueblo dominicano..
Que venga cien millones de TURISMO Y QUE ,, prequnto,, CUAL es la calidad de vida de los dominicanos,, en este país los tenemos todos,, prequnto,, cuáles son los resultados,, cual es la calidad de vida de este pueblo,,
eso es solo el 10 % de lo que recibe españa ,a ver si nos preocupamos mas por atraer al turista
Sugiero retirar los casinos de los hoteles y punto.
Turismo es playa, piscina, comida, bebida y show familiar.
Lo demás es corrupcion.
Sugiero que la sea, cía, fbi, dncd, ministerio público y policía nacional se instalen por 3 días en punta cana
Quien autorizó los casino en punta cana y vabaro.
Se juegan drogas narcoticas, órganos de humano, mujeres para turistas, menores de edad de 12 años. Se esconde la niña y la juegan a ver quien vive con la menor.