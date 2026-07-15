RD será sede del principal foro mundial anticorrupción de 2026

El Presidente Abinader hizo el anuncio este 15 de julio del 2026, durante una reunión en el Palacio Nacional.

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SANTO DOMINGO.– La República Dominicana será sede de la Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC) el principal foro mundial sobre transparencia, integridad y lucha contra la corrupción.

El evento posicionará al país como escenario del debate global sobre transparencia, rendición de cuentas y fortalecimiento institucional.

La actividad será celebrada del 1 al 4 de diciembre de 2026 y reunirá a más de 2,000 participantes de alrededor de 140 países.

LUCHA CONTRA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD PRIORIDAD DE GESTIÓN

El anuncio fue realizado por el presidente Luis Abinader junto a representantes de Transparencia Internacional y de la IACC durante un encuentro con directores de medios de comunicación nacionales.

Destacó que la lucha contra la corrupción y la impunidad constituye una prioridad de su gestión, por lo que valoró la conferencia como una oportunidad para fortalecer la cooperación internacional y el intercambio de experiencias en favor de instituciones más transparentes y democráticas.

UN FORO CON MÁS DE 30 AÑOS DE TRAYECTORIA

El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, explicó que la IACC se celebra cada dos años y cuenta con más de tres décadas de historia como el principal espacio de diálogo mundial sobre integridad y transparencia.

Indicó que el encuentro reunirá a líderes políticos, organismos internacionales, representantes de la sociedad civil, académicos, empresarios y periodistas para debatir estrategias de prevención y combate de la corrupción.

Pimentel afirmó que la selección de República Dominicana como sede reconoce los avances alcanzados por el país en materia de transparencia y fortalecimiento institucional.

PERIODISMO E INNOVACIÓN EN LA AGENDA

De su lado, el director de la IACC, Roberto Pérez Rocha, informó que la agenda abordará temas como amenazas a la democracia, crimen ambiental, flujos financieros ilícitos, inteligencia artificial, nuevas tecnologías y desinformación.

Asimismo, resaltó que el periodismo de investigación tendrá un papel central con la participación de organizaciones internacionales especializadas.

Por su parte, el presidente de Transparencia Internacional, François Valérian, agradeció el respaldo del Gobierno dominicano y afirmó que la cooperación entre gobiernos, sociedad civil, empresas y medios es esencial para enfrentar la corrupción a nivel global.

an/am