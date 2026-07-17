RD fue sede cumbre anual regulatoria mercado de valores

Autoridades de Panamá, República Dominicana, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú, Portugal y Uruguay participan en la XXVII Reunión Anual de Autoridades del Consejo del Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores 2026.

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SANTO DOMINGO.– La República Dominicana fue sede de la XXVII Reunión Anual de Autoridades del Consejo del Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores (IIMV) 2026.

Fue organizada por la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV) con la participación de supervisores, reguladores y representantes del sector financiero de más de una decena de países.

FORTALECIMIENTO DE LA COOPERACIÓN REGIONAL

El encuentro tuvo como propósito fortalecer la cooperación entre las autoridades iberoamericanas, promover el intercambio de buenas prácticas y fomentar mercados de capitales más inclusivos, transparentes y eficientes.

La apertura estuvo encabezada por Ernesto Bournigal, superintendente del Mercado de Valores de la República Dominicana, y Carlos San Basilio, presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España (CNMV) y del Patronato del IIMV.

Bournigal destacó que el desarrollo de los mercados de valores requiere una visión compartida y una cooperación permanente entre las jurisdicciones, con el objetivo de fortalecer la confianza de los inversionistas, impulsar la innovación y promover una regulación moderna que contribuya al crecimiento económico.

RETOS Y OPORTUNIDADES DEL MERCADO

Por su parte, Carlos San Basilio resaltó el dinamismo económico de República Dominicana y valoró el liderazgo de la SIMV en la implementación de iniciativas innovadoras para la protección de los inversionistas frente a los desafíos de la transformación tecnológica.

Durante la jornada, las autoridades analizaron los retos y oportunidades del mercado secundario, abordando temas como la liquidez y el papel de los inversionistas institucionales.

También la creación de nuevos instrumentos financieros, la formación de precios, la integración regional y las perspectivas de crecimiento de los mercados de capitales.

TENDENCIAS REGULATORIAS Y PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL

Se desarrolló una mesa de trabajo sobre tendencias regulatorias, donde se debatieron aspectos relacionados con la adaptación de estándares internacionales.

Asimismo, la inteligencia artificial aplicada a la supervisión, el equilibrio entre protección al inversionista y desarrollo del mercado, y el fortalecimiento del gobierno corporativo.

El encuentro reafirmó el compromiso de las autoridades iberoamericanas con la construcción de mercados de valores más dinámicos, resilientes e inclusivos.

Participaron representantes de entidades clave del mercado dominicano, así como autoridades de la SIMV y del sistema financiero nacional.

an/am