RD autoriza extradición hombre acusado homicidio en N. York

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SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de la República (PGR) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) entregaron a otro dominicano acusado de homicidio en Nueva York.

Mario Jaquez (Mario Elvin Jaquez y/o Mario Elvin Fernández Ureña) fue trasladado por unidades especiales al Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA-JFPG), donde fue entregado a oficiales estadounidenses, tras completarse los trámites judiciales correspondientes en su contra.

Jaquez fue capturado el pasado mes de julio por equipos especiales de la DNCD, mediante labores de inteligencia, ejecutadas en la calle principal de Los Montones, San José de Las Matas, de la ciudad de Santiago.