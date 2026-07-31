Rafael Brenes libera el primer marlin azul en torneo de pesca

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HIGÜEY.– El pescador dominicano Rafael Brenes protagonizó este jueves la primera liberación de un marlin azul de la edición número 35 del Torneo Internacional de Pesca al Marlin Azul del Club Náutico de Santo Domingo, que se celebra hasta este sábado en las aguas de Cabeza de Toro, con la participación de competidores de República Dominicana, Puerto Rico y, por primera vez, de las Islas Vírgenes Británicas.

Apenas 20 minutos después de la tirada oficial de líneas, Brenes, a bordo de la embarcación Spicy M., registró la primera liberación del certamen. Horas más tarde sumó una segunda aguja azul, alcanzando un total de 600 puntos y colocándose entre los líderes de la competencia.

El torneo fue inaugurado la noche del miércoles con una bendición oficiada por el diácono Miguel Oscar Valdez, de la parroquia Jesús Maestro de Bávaro. El comodoro del Club Náutico de Santo Domingo, Jorge Leroux Matos, dio la bienvenida a pescadores, patrocinadores y colaboradores, destacando la trayectoria del evento.

“Espero que tengan buena pesca y disfruten al máximo esta edición número 35 del Torneo Internacional al Marlin Azul”, expresó Leroux Matos.

Entre las primeras incidencias de la jornada, el puertorriqueño Charlie Donato consiguió una liberación de marlin azul en la embarcación Ángela, mientras que Rafael Isa y Darwin Santos, en la lancha Lisa, registraron dos liberaciones de marlin blanco, especie que otorga 150 puntos por ejemplar.

Brenes integra el equipo Spicy Mina junto a Mauricio de Moya, de la embarcación Mamina, y Ricardo Lefranc, de Anamarina. Por su parte, Donato compite con el equipo Los Ganadores, acompañado por Luis Guerrero Feris y José G. Heinsen.

Los organizadores destacaron la participación, por primera vez en la historia del torneo, de una embarcación procedente de las Islas Vírgenes Británicas, un hecho que marca un hito para el tradicional evento deportivo.

El Torneo Internacional al Marlin Azul cuenta con el respaldo de numerosas empresas e instituciones nacionales, entre ellas Banco Popular, el Ministerio de Turismo, Marina Cap Cana y Casa Mencía, consolidándose como uno de los principales eventos de pesca deportiva del Caribe.

of-am