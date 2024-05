Quién es en realidad el «rey del disparate y el archipámpano de la carcajada»

El autor es escritor. Reside en Nueva York

Laura Castillo es una joven reportera que sigo desde hace un par de años. Pero, ha sido en la plataforma del Listín Diario de RD, donde mejor he podido aquilatar su trabajo. En eso de interpretar a las personalidades y reproducir sus pareceres, la chica es muy buena; de manera que los temas conexos con la campaña electoral que nos gastamos, han sido presentados al público con la mayor objetividad. Esta muchachita no deja ver el mas mínimo asomo de parcialidad complaciente, la principal debilidad del periodismo criollo.

Así que cuando leí el titular: “Leonel siente que se está acercando al poder”, en la sección dedicada a la política del diario en cuestión, supuse que por fin, alguien estaba mostrando la verdadera vocación del tres veces presidente, que es la de “médium”, algo así como un “interlocutor entre el mundo terrenal y los seres superiores del mas allá”; y lo digo porque eso es lo que hacen los “bendecidos, brujos, adivinos” y demás charlatanes del reino de la ignorancia nuestro. Y al leer a Laura, confirmé mi sospecha.

En tan solo una cuartilla, la reportera logró sintetizar -aunque no fuera su intención- con palabras reales, quién era en realidad, “el rey del disparate y el archipámpano de la carcajada”, título que todos pensábamos correspondía a don Rafael Tavares Labrador, mejor conocido como Paco Escribano.

Pero vayamos como de costumbre, por orden y párrafo por párrafo, para no afectar la excelente narrativa de la reportera:

“Siento que después de las encuestas, después de lo ocurrido en Nueva York con un simulacro de votación…. siento que hay un sentimiento que se ha volcado a favor de las cosas buenas”

Ese “simulacro de votación” que el candidato describe, en su momento fue considerado como una “encuesta viva” por su gente, aquí en Nueva York; y no fue ni una cosa ni la otra, habidas cuentas de que participaron unas 1,500 personas -una muestra aceptable para la población electoral de NYC pero, no para considerarlo como un indicativo de posible nivel de votación. Los electores no deciden ellos mismos participar en una encuesta, por razones lógicas; y los que participan en un simulacro de elección, deben ser suficientes para representar la población de votantes inscriptos (cerca de 300,000 en NYC), de modo que yo no entiendo qué es lo que siente el doctor Fernández, aun y cuando él se considera un médium, o sea, un brujo que siente los mensajes del mas allá, un “Luá que tiene corriente”.

Tema de psiquiatría

· El candidato de la FUPU nos reveló algo maravilloso, nos cuenta la reportera. El doctor “Fernández asegura que tiene un secretito -el diminutivo es por lo bajo de su expectativa electoral (25%)- que no puede revelar porque se lo copian. Para un niño dominicano nacido en 1953, de los que le ponían un paquetito de yerba a los Reyes Magos para los camellos, esto era aceptable; pero que ese niño te lo diga justamente después de cumplir 70 años, ya es un tema de psiquiatría, ¡qué pena!

· Mas adelante, el Gran Conceptualizador expresa una queja que a mi me pareció interesante, por lo que implica. Dice Fernández, siempre por intermedio de Laura la reportera, tan intrépida como detallista, mas o menos lo siguiente: “Esta gente del gobierno vive copiando lo que yo hice …..“¿Qué no nos copian? Nos copian todo. Ellos están atentos a todo para reproducirlo; yo me he restringido de hablar”,

El cocorícamo que yo le encuentro a lo dicho, es lo siguiente: parece que el doctor no entiende lo de “continuidad de Estado”, que es una regla de oro para los países en vías de desarrollo. O también pudiera ser que LF no confíe en lo que ha dejado hecho y no quiere que lo repitan; o quizás, lo que pasa es que LF cree que lo que él hizo es como la obra divina y no puede ser repetida ni modificada. Y aquí es donde mi preocupación se desborda, porque así comienzan todos los fundamentalistas religiosos.

Párrafos mas adelante, el expresidente se dedicó a entregarnos una especie de galimatías sobre lo que él ha hecho y nadie mas ha podido repetir. En su narrativa se destila el estilo de su precursor don Paco Escribano, primer repentista nuestro y se aprecia muy bien que aquello de “mamita llegó el obispo, llegó el obispo de Roma (Villa Juana), mamita si usted lo viera, que cosa linda, que cosa mona”, él insigne santiaguero jamás pensó que se repetiría 70 años después.

Para terminar, y dejar a la bella Laura Castillo de lado, tengo que reseñar un acontecimiento que ella no abordó en su interesante y muy bien narrado reportaje sobre el doctor Fernández. Se trata de lo que ha sucedido con la inscripción de Rafael Paz en la lista de candidatos al Congreso y lo persistente que ha sido la FUPU en eso de insistir y de un sector de ellos mismos en protestar y sacarlo de la lista. Al final, se impuso la oposición a LF dentro de su propio partido. Y eso es algo que no pasará desapercibido el domingo 19 de mayo.

Mis excusas y reconocimiento profesional a la periodista Castillo por usar su trabajo como referencia (https://listindiario.com/la- republica/politica/20240509/ leonel-siente-esta-acercando_ 807583.html)

¡Vivimos, seguiremos disparando!

jpm-am

