Que la Semana Santa deje de ser tiempo para la conspiración (OPINION)

EL AUTOR es comunicador. Reside en Santo Domingo.

En este mes de marzo la Iglesia Católica organiza diversas actividades para conmemorar un aniversario más de la Semana Mayor. Dentro de estas actividades, está el “Sermón de las Siete Palabras”, el cual es leído el “Viernes Santo”, participando un sacerdote por cada palabra, quienes dan lectura a las “Siete Palabras” que pronunció Jesús en su calvario.

Primera: “Padre perdónalos, porque no saben lo que hacen”; Segunda: “Hoy estarás conmigo en el Paraíso”; Tercera: “Mujer ahí tienes a tu hijo, hijo ahí tienes a tu madre”; Cuarta: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Quinta: “Tengo sed”; Sexta: “Todo ha sido consumado” y la Séptima: “Padre en tus manos encomiendo mi espíritu”; con esas palabras, la Iglesia católica aprovecha para enrostrarles a los gobernantes, la situación socioeconómica en una clara oposición a su política administrativa.

Nuestro país, ha tenido muy poca suerte con la Semana Mayor, por los sucesos que se originaron desde la caída del régimen de Trujillo, por las conspiraciones contra el gobierno de turno, además, que es un evento para cherchas, de intranquilidad política, por las conspiraciones precedidas para la celebración de la Semana Santa y el Sermón de las Siete Palabras, las cuales permitieron a la Iglesia Católica jugar un papel primordial en la conspiración para derrocar a Trujillo y el golpe de Estado contra el gobierno de Juan Bosch en 1963.

Fraguando crisis

El gobierno que preside Luis Abinader Corona, está cercado por todos sus opositores, incluyendo algunos sectores de su propio partido, quienes están fraguando una crisis para después de finalizada la Semana Santa. Es por eso, que los partidos de oposición, Liberación Dominicana (PLD), Fuerza del Pueblo y Revolucionario Dominicano (PRD), se unieron bajo la denominada Alianza Rescate RD, para atacar al actual gobierno que representa al Partido Revolucionario Moderno (PRM), que de moderno no tiene nada.

Después de finalizada la Semana de chercha y orgías, Luis tendrá que navegar en las turbias aguas del mar de los conspiradores, quienes van aprovechar la lectura del “Sermón de las Siete Palabras” que, como siempre, se ataca la situación que vive el país en los momentos de la lectura de cada palabra leídas por un seleccionado siete del “Dream Team” o “All Star” del catolicismo romano, para su lectura, como si se tratara de un juego de Softball chata, colocando un sacerdote estrella, por cada inning (palabras).

Siempre los pretextos para hacerles la vida imposible al gobierno, a través de las líneas políticas bajadas de forma indirecta y simulada, comienzan en las vísperas de la Semana Santa, solicitando al gobierno la reparación de tal o cual cosa, los servicios de agua potables, energía eléctrica, bajar los precios de los artículos de primera necesidad general, el fin de la delincuencia y entre otros, el fin de la corrupción.

Para que la Semana Santa deje de ser un mes de reflexión para la conspiración, “los dirigentes políticos deben dejar a la Iglesia Católica actuar como iglesia, no como partido político o como fuerza de choque moral” (Juan T.H. La Iglesia y el Estado, El Nacional, 22/4/01).

