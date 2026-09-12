Putin: Europa arrastra a sus países a una guerra con Rusia

NUEVA DELHI.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó este sábado que los líderes europeos están empujando a sus países hacia un conflicto militar con Rusia, al tiempo que aseguró que Moscú no tiene motivos ni intención de iniciar una guerra con Europa.
Putin hizo las declaraciones durante su estancia en India, donde participará en la cumbre de los BRICS, y cuestionó los planes europeos de reforzar sus capacidades militares y evaluar un posible despliegue de tropas en territorio ucraniano.
CUESTIONA POSIBLE DESPLIEGUE DE TROPAS
El mandatario ruso sostuvo que el envío de tropas europeas a Ucrania supondría directamente una guerra con Rusia y llamó a los ciudadanos europeos a comprender las consecuencias de las decisiones adoptadas por sus gobiernos.
“¿Hacia dónde están empujando ahora a los pueblos de sus países? ¿A una guerra con la Federación de Rusia?”, preguntó Putin, al referirse a las discusiones sobre un eventual despliegue militar en Ucrania.
El presidente ruso también afirmó que las cuestiones territoriales y de seguridad quedaron establecidas tras la Segunda Guerra Mundial y que los cambios posteriores al colapso de la Unión Soviética ocurrieron con el consentimiento de Rusia.
NIEGA AMENAZA CONTRA EUROPA
Putin rechazó además las advertencias de líderes europeos sobre una supuesta amenaza rusa y aseguró que Moscú no amenaza a los países del continente ni tiene planes de hacerlo.
“Nosotros no amenazamos a los países europeos ni tenemos intención de hacerlo”, reiteró.
Según el mandatario, los países de la OTAN están incrementando sus gastos militares bajo el argumento de una amenaza procedente de Rusia, narrativa que Moscú ha rechazado en reiteradas ocasiones.
Putin calificó previamente de “provocación deliberada” las afirmaciones sobre un eventual ataque ruso contra la OTAN y cuestionó qué interés tendría Moscú en entrar en una guerra con la Alianza Atlántica.
an/am
HABLÓ EL MISMO HOMBRE QUE DIJO A MITAD DE FEBRERO DEL 2022 QUE JAMAS ATACARÍA A KIEV Y CUYAS BOCINAS DE RATA DIGO RUSSIAN TV SE CANSARON HASTA EL HARTAZGO DE DECIR QUE LA SUPUESTA INVASIÓN ERA SOLO PROPAGANDA OCCIDENTAL E IMPERIALISTA BASADA EN MENTIRAS Y QUIEN RESULTÓ SER EL MENTIROSO AL FINAL? USTED SEÑOR DICTADOR CRIMINAL Y ASESINO CUYA PRIMERA VÍCTIMA NO ES EL PUEBLO DE UCRANIA NOOO! ES EL PUEBLO RUSO CON UNA SECUELA DE ASESINATOS.
PUTIN LOS HECHOS HABLAN POR SI SOLOS, A USTED NO SE LE PUEDE CRE.ER NADA DICTADOR CRIMINAL CON MAS DE UN MILLÓN DE MUERTOS EN SU HABER ENTRE LAS GUERRAS CONTRA LOS PUEBLOS DE CHECHENIA CON MAS DE 100 MIL MUERTOS, SIRIA CON MAS DE 400 MIL MUERTOS Y LOS MAS DE MEDIO MILLON DE MUERTOS ENTRÉ SOLDADOS RUSOS Y UCRANIANOS USTED SE HA CONVERTIDO EN LA UNICA PERSONA QUE POR SU CAUSA, ORDENES HAN MUERTO MAS DE UN MILLON DE SERES HUMANOS EN LO QUE VA DE SIGLO, SEÑORES PONGAN EN SU IMAGINACION USTEDES CAMINANDO POR UNA GRAN AUTOPISTA… Leer mas »
Asustao que está el envenenador, porque Europa le aprobó 7 mil millones más en armas para Ucrania
Ese es un estadista, sabe conducir seguro la política exterior con consecuencia mágica de entender
¿Por qué tiene Putin y su poderoso país, en orden militar y hasta económico, estar «asustao» por los millones que los países hipócritas, le hizo llegar a Ucrania?.
A la verdad que todo el día, sale un BABOSO, en escribir disparatada.
A lo mejor te crees que Rusia, es un país cualquiera.
Entender que Rusia, es una POTENCIA MILITAR y cualquier atrevimiento de un país Europeo contra Rusia, lo más lógico que con los múltiples arsenales de armamentos y con poder de hacer desaparecer algunos paisitos europeos, si inventan ir a una guerra contra la PODEROSA RUSIA.
Acuérdate que Rusia, no ha desaparecido a Ucrania, porque ese, no ha sido su objetivo y no es lo principal, sino cuidar su amplia frontera, porque Rusia, sabe perfectamente que los países involucrados que la guerra desigual siga, es decir, Ucrania contra Rusia, pues, el principal objetivo de esos países que hoy intervienen directamente, en la guerra, con el fin y su intención, era arropar a Rusia, usando el territorio de Ucrania, pero se tragaron un M…