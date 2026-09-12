Putin: Europa arrastra a sus países a una guerra con Rusia

El presidente ruso advirtió que el despliegue de tropas europeas en Ucrania significaría una guerra con Moscú.

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NUEVA DELHI.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó este sábado que los líderes europeos están empujando a sus países hacia un conflicto militar con Rusia, al tiempo que aseguró que Moscú no tiene motivos ni intención de iniciar una guerra con Europa.

Putin hizo las declaraciones durante su estancia en India, donde participará en la cumbre de los BRICS, y cuestionó los planes europeos de reforzar sus capacidades militares y evaluar un posible despliegue de tropas en territorio ucraniano.

CUESTIONA POSIBLE DESPLIEGUE DE TROPAS

El mandatario ruso sostuvo que el envío de tropas europeas a Ucrania supondría directamente una guerra con Rusia y llamó a los ciudadanos europeos a comprender las consecuencias de las decisiones adoptadas por sus gobiernos.

“¿Hacia dónde están empujando ahora a los pueblos de sus países? ¿A una guerra con la Federación de Rusia?”, preguntó Putin, al referirse a las discusiones sobre un eventual despliegue militar en Ucrania.

El presidente ruso también afirmó que las cuestiones territoriales y de seguridad quedaron establecidas tras la Segunda Guerra Mundial y que los cambios posteriores al colapso de la Unión Soviética ocurrieron con el consentimiento de Rusia.

NIEGA AMENAZA CONTRA EUROPA

Putin rechazó además las advertencias de líderes europeos sobre una supuesta amenaza rusa y aseguró que Moscú no amenaza a los países del continente ni tiene planes de hacerlo.

“Nosotros no amenazamos a los países europeos ni tenemos intención de hacerlo”, reiteró.

Según el mandatario, los países de la OTAN están incrementando sus gastos militares bajo el argumento de una amenaza procedente de Rusia, narrativa que Moscú ha rechazado en reiteradas ocasiones.

Putin calificó previamente de “provocación deliberada” las afirmaciones sobre un eventual ataque ruso contra la OTAN y cuestionó qué interés tendría Moscú en entrar en una guerra con la Alianza Atlántica.

an/am