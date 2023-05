Sin agua no hay vida. No importa que des ayudas, bonos, que tengas bocinas que digan que la inflación es menor a otros países. La gente quiere que el gasto público se ubique donde se necesita más y no en anunciar obras faraónicas, que post pandemia tuvimos que postergar.

¿Se aprovechó toda la lluvia de esta semana?

Por qué bajó el nivel de presas como Sabana Yegua, Rincón y Valdesia?

Creo necesario empezar el debate sobre la preocupación del Pte. Luis Abinader, quien estudia a futuro, el Programa de Estimulación de Lluvias para Mitigar la Sequía, consistente en liberar moléculas de yoduro de plata en las nubes con el objetivo de incentivar las precipitaciones y así beneficiar zonas agrícolas y ganaderas, llenar presas y caudales ríos.

El bombardeo de nubes, también conocido como “siembra de nubes”, es una técnica empleada para provocar lluvias mediante agentes químicos, principalmente yoduro de plata, que se descargan en distintas formaciones nubosas.

Se lleva a cabo a través de aeronaves equipadas. Espero Fuerza Aérea Dominicana, nos informe si los Tucanos que nos vendieron sobrevalorados tienen capacidad y altura para dispersar una mezcla de químicos, principalmente yoduro de plata y una solución de acetona, a través de una bengala en nubes con mayor cantidad de humedad, esto mientras la aeronave sobrevuela el cielo.

Cuando el yoduro de plata cae sobre las nubes, la sustancia entra en contacto con la humedad, haciendo que se fusionen y caigan en forma de precipitación, después de 15 a 30 minutos aproximadamente.

Este método no puede ser utilizado para formar nuevas nubes o convertir pequeñas nubes no precipitantes en nubes de lluvia, por lo que es necesario que para lograr que llueva se deben colocar los químicos en un momento preciso, es decir, solo cuando las condiciones de humedad sean las adecuadas.

Tenemos un centro de mentirologia, que dice llueve y solo llueve poquito, entonces estudien tema climático mejor. Mire, la planeación y programación de este tipo de vuelos por parte del gobierno se llevaría a cabo a partir del análisis de las condiciones meteorológicas, sustentadas con información obtenida mediante aplicaciones móviles e imágenes satelitales.

Es decir, al liberar las moléculas de yoduro de plata en la nube, su estructura molecular hace que se posen en ella los cristales de hielo, liberando energía desencadenante que empuja la fusión de otros cristales para formar una gota y miles más, con lo que inicia la precipitación.

Cabe señalar que el yoduro de plata no es el único compuesto químico utilizado para el bombardeo de nubes, pues hay otros compuestos que también pueden ser utilizados como el hielo seco, aunque se ha señalado que el yoduro de plata resulta ser un químico que suele ser más versátil y de menor costo.

Administrar agua que sale de centros de acopio hoy en la nación, es bueno, pero si no se repone, por caudal de ríos y lluvia de Dios, no habrá quien nos despinte la sequía, ni meteorología.

jpm-am