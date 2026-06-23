Presidente Irán pide a EEUU cumpla obligaciones acordadas

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TEHERAN.- El presidente iraní, Masud Pezeshkian, pidió este martes a Estados Unidos un “pleno compromiso con las obligaciones acordadas” en el marco de las negociaciones celebradas el domingo en Suiza y del memorando de entendimiento suscrito por ambas partes, y advirtió de que las declaraciones ajenas al texto pactado no contribuyen al avance de las conversaciones.

“La eficacia de las conversaciones depende del pleno compromiso con las obligaciones acordadas y de su aplicación precisa”, afirmó Pezeshkian en la red social X.

El mandatario añadió que el avance del proceso será evaluado en función del grado de cumplimiento práctico de las responsabilidades asumidas por las partes.

Aunque el mandatario iraní no precisó a qué afirmaciones se refería, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha realizado varias declaraciones en las últimas horas que han sido cuestionadas por Teherán.

También el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aseguró el lunes que los fondos congelados a Irán no se liberarán mientras no continúen los avances en la negociación, lo que contradice las afirmaciones de las autoridades iraníes.

No obstante, el viceministro de Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, quien encabezó el equipo técnico de negociación de Irán, ha señalado hoy que se acordó la liberación «inmediata» de 12.000 millones de dólares de fondos iraníes congelados y que Estados Unidos emitió una licencia que autoriza la venta de petróleo producido por Irán.

Además Gharibabadi ha infromado de que las negociaciones técnicas entre las delegaciones de Irán y Estados Unidos han concluido con la creación de cuatro grupos de trabajo y que la siguiente fase involucrará a un comité de alto nivel.

Esos grupos de trabajo debatirán sobre el levantamiento de sanciones, el programa nuclear, la reconstrucción y el desarrollo económico, y el seguimiento e implementación de los acuerdos, según el negociador iraní.

Los acuerdos alcanzados por el momento

El Departamento estadounidense del Tesoro emitió el lunes una licencia que autoriza por 60 días -hasta el 21 de agosto- producir, vender, transportar e importar crudo, productos petroquímicos y otros derivados del petróleo iraní, pese a que siguen vigentes las principales sanciones económicas contra Teherán.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, indicó en X que «en consonancia con las conversaciones productivas que se llevan a cabo en Suiza, Irán se ha comprometido a garantizar el tránsito libre y abierto en el estrecho de Ormuz y a permitir la entrada de inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en su territorio».

Este mismo lunes, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, aseguró desde Bürgenstock (Suiza) que el domingo, en el inicio de las negociaciones, se logró «muy buen progreso» en cuanto a las conversaciones con Teherán, y afirmó que «el estrecho de Ormuz está abierto» y que el OIEA podrá entrar en Irán.

Tras alcanzar un acuerdo marco, EE.UU. levantó la semana pasada el bloqueo a los puertos y las costas iraníes impuesto en abril pasado para presionar a la República Islámica, cuya economía depende del petróleo.

Antes de la imposición del cerco estadounidense, Irán solía cargar más de 1,5 millones de barriles diarios para su exportación. En mayo pasado, ese volumen cayó a 260.000 barriles al día, según análisis de la cadena CNBC.