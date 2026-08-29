Presidente Honduras ve a RD referente seguridad fronteriza

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, junto a su comitiva comparte con el mandatario dominicano Luis Abinader y otros funcionarios en la frontera con Haití.

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DAJABÓN, RD.– El presidente de Honduras, Nasry Asfura Zablah, calificó este sábado a República Dominicana como un referente regional en materia de seguridad fronteriza e industria militar, tras recorrer junto al presidente Luis Abinader la zona limítrofe y conocer los avances tecnológicos implementados para proteger el territorio nacional.

Durante el recorrido, Asfura conoció el funcionamiento de la verja perimetral inteligente, así como los sistemas tecnológicos y las capacidades militares desarrolladas por República Dominicana.

El mandatario hondureño afirmó que la protección de las fronteras constituye una responsabilidad fundamental de los Estados y destacó las medidas adoptadas por el Gobierno dominicano para preservar la soberanía.

“La soberanía no tiene precio y la soberanía empieza por cuidar nuestras fronteras”, expresó Asfura, quien consideró que las experiencias observadas en República Dominicana pueden servir de referencia para otros países de la región.

Asimismo, manifestó su impresión por las capacidades alcanzadas por la industria militar dominicana y consideró que estas representan una oportunidad de cooperación para fortalecer a otras naciones.

“Realmente estoy muy impresionado por la industria militar dominicana. Yo creo que es un gran ejemplo a nivel centroamericano y del Caribe”, afirmó.

Asfura también valoró el fortalecimiento de las relaciones entre Honduras y República Dominicana y planteó ampliar los intercambios comerciales y las inversiones entre ambos países.

ABINADER OFRECE CAPACIDADES DE LA INDUSTRIA MILITAR

De su lado, el presidente Luis Abinader explicó que el recorrido por la zona fronteriza tuvo como propósito compartir con su homólogo hondureño la experiencia dominicana en materia de protección y seguridad fronteriza.

El jefe de Estado manifestó además la disposición de República Dominicana de poner las capacidades tecnológicas y productivas de su industria militar al servicio de naciones amigas, incluida Honduras.

“Esta industria militar que nosotros hemos visto es una industria militar que ponemos al servicio de los amigos”, afirmó Abinader, al plantear la posibilidad de ampliar la cooperación tecnológica y de seguridad entre ambos países.

El mandatario dominicano también abogó por continuar fortaleciendo los vínculos económicos, comerciales y de inversión.

AVANCES EN LA FRONTERA

Durante la presentación de los avances en la zona fronteriza, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, explicó que desde 2020 el Gobierno desarrolla la estrategia “Frontera Fuerte, donde la Patria Comienza”, orientada al fortalecimiento institucional, el equipamiento militar y la incorporación de tecnología para mejorar la vigilancia y el control territorial.

Fernández Onofre informó que actualmente se han construido unos 55 kilómetros de verja perimetral, de los cuales 38 corresponden a la frontera norte, además de tramos ubicados en Elías Piña, Independencia y Pedernales.

Precisó que la infraestructura dispone de 1,500 luminarias solares, fibra óptica, cámaras inteligentes para monitoreo en tiempo real y una red autónoma de drones, dirigida desde el Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras, Ciberseguridad e Inteligencia (C5I).

A estas capacidades se suman unos 11,000 soldados distribuidos en las diferentes líneas de defensa, así como equipos destinados a fortalecer la movilidad, vigilancia y patrullaje.

ASISTENTES AL RECORRIDO

Al recorrido acompañaron al presidente Abinader el canciller Víctor “Ito” Bisonó; el comandante general del Ejército, mayor general Jimmy Arias Grullón; el director general del Cesfront, mayor general Enrique Armando Aguilera Trujillo; la gobernadora de Dajabón, Severina Gil; el alcalde Santiago Riverón y el senador Ney Rodríguez, entre otras autoridades.

Por Honduras participó la secretaria de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Mireya Agüero.

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