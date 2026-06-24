Presidente del COD pide aunar esfuerzos para los JJCC 2026

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SANTO DOMINGO.- El presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), ingeniero Garibaldy Bautista, hizo un ferviente llamado al movimiento deportivo nacional a unificar en una misma dirección los objetivos hacia los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Bautista hizo la proclama durante el concurrido acto protocolar del Día Olímpico celebrado el domingo en la Ciudad Juan Bosch en ocasión del 132 aniversario del Comité Olímpico Internacional (COI).

“Hacemos un llamado a todos los federados y al movimiento deportivo nacional a movernos en un mismo sentido en estos últimos días que nos restan para la celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe”, dijo el titular del COD.

El presidente del COD resaltó además el conmemorar el Día Olímpico en la Ciudad Juan Bosch al considerar que “este es un motivo especial porque en esta ciudad está la Villa Centroamericana y del Caribe que albergará a los atletas durante el compromiso que tiene el país con los juegos”.

En la ceremonia, celebrada en el Anfiteatro La Gaviota, el señor Camel Curi, director ejecutivo del Fideicomiso VBC-RD, resaltó el gesto de haber tomado en cuenta para la celebración de las actividades del Día Olímpico en el moderno complejo habitacional. “Nos sentimos muy complacidos y garantizamos ser unos grandes anfitriones y darles una cálida bienvenida a los atletas durante la estadía en la villa”.

Mientras, el viceministro de Deportes, Franklin De la Mota, catologó de “muy positivo” la gran cantidad de niños y jóvenes, y que es una muestra del trabajo en materia deportiva que vienen haciendo sus dirigentes en la Ciudad Juan Bosch.

Las actividades del Día Olímpico contaron con la presencia de los directivos del COD, como José Mera y Gary Hernández, así como Rafael Villalona, del comité permanente del Pabellón de la Fama; los federados Gilberto García, de judo; William Ozuna, de pesas; Miguel Hernández, de hockey; Víctor Silverio, de Rugby; Nelson Javier Ozuna, de bádminton; Franklin de la Cruz, de triatlón; José Luis Ramírez, de karate; Víctor Tejeda, de Remo y Canotaje; Roberto Ramírez, de Fedoclubes, y Pedro Julio Quezada, director de la Academia Olímpica.

El Día Olímpico se llevó a cabo con el apoyo del programa Solidaridad Olímpica, conjuntamente con el Fideicomiso para la Construcción de Viviendas de Bajo Costo República Dominicana (Fideicomiso VBC-RD), con coordinación activa de la Unión Deportiva de la Ciudad Juan Bosch, y la participación de ligas y clubes.

El programa incluyó una jornada de árbonas, una eucaristía, la tradicional caminata, así como exhibiciones y competencias en deportes como fútbol, béisbol, baloncesto, taekwondo, ciclismo, duatlón, boxeo y voleibol, con entrega de medallas a los ganadores.

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