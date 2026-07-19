Presidente Abinader inaugura el túnel de la Plaza de la Bandera

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader inauguró este domingo el túnel de la Plaza de la Bandera y la remodelación integral de este emblemático espacio público, una obra de infraestructura vial destinada a transformar la movilidad en el Gran Santo Domingo, reducir la congestión vehicular y facilitar la conexión con las provincias de la región Sur.

Durante el acto, el Mandatario destacó que la obra representa una de las intervenciones más importantes ejecutadas por su gestión en materia de transporte urbano, debido a su impacto en la reducción de los tiempos de desplazamiento y en la mejora de la circulación en uno de los puntos de mayor flujo vehicular de la capital.

Abinader informó que la infraestructura requirió una inversión de RD$3,300 millones y resaltó que fue financiada con los recursos obtenidos mediante la renegociación del contrato de concesión con Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (AERODOM), iniciativa que, según afirmó, demuestra una gestión responsable de los recursos públicos.

Señaló que esta obra forma parte de un plan integral para fortalecer la conectividad con la región Sur, junto a proyectos como el paso a desnivel de Pintura, las circunvalaciones de Baní y Azua, la expansión del Teleférico de Santo Domingo hacia Haina y diversas mejoras en la red carretera nacional.

MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS EXPLICA SU DISEÑO

De su lado, el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, explicó que el túnel fue diseñado para movilizar hasta 2,500 vehículos por hora y beneficiará de manera directa a unas 300 mil personas.

Indicó que la construcción inició en febrero de 2025 y fue concluida en aproximadamente 18 meses. Asimismo, destacó que la infraestructura cuenta con modernos sistemas de seguridad, incluyendo ventilación y extracción de gases, equipos contra incendios, plantas eléctricas de emergencia, monitoreo conectado al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 y un centro de control operativo.

La inauguración contó con la presencia del expresidente Hipólito Mejía; los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, respectivamente; así como ministros, legisladores, autoridades municipales y otras personalidades.

El nuevo túnel, de 1.2 kilómetros de longitud y cuatro carriles, permite el paso soterrado por debajo de la Plaza de la Bandera, dando continuidad a la avenida Gregorio Luperón y eliminando uno de los principales cuellos de botella en la salida hacia el Sur del país.

of-am