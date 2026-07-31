Presentan revista dedicada a delegación dominicana en JCC

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Santo Domingo, 31 jul.- La revista «República del Talento», una publicación que recoge perfiles, análisis e historias de los atletas dominicanos participantes en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, fue presentada hoy en esta capital.

El periodista deportivo Martín Rodríguez dio a conocer la segunda edición de la publicación durante un encuentro en el Centro de Prensa de los Juegos, ubicado en el Hotel Barceló Santo Domingo.

Al acto asistieron el presidente del Comité Olímpico Dominicano, Garibaldy Bautista, y del presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo, Américo Celado.

La edición ofrece un panorama de las disciplinas en las que compite el país, las principales aspiraciones de medallas y el contexto competitivo de cada deporte, además de reseñas de figuras consolidadas y de atletas llamados a protagonizar el relevo generacional.

Entre los deportistas destacados aparecen la campeona olímpica Marileidy Paulino, la campeona mundial Yudelina Mejía y las integrantes de la selección femenina de voleibol, conocidas como las Reinas del Caribe.

Durante la presentación, Rodríguez explicó que la publicación fue concebida como una herramienta de consulta para aficionados, periodistas y especialistas interesados en seguir el desempeño de la representación dominicana durante la cita regional.

El editor señaló que el proyecto combina contenido periodístico con una propuesta gráfica tanto en formato impreso como digital, con el propósito de facilitar el acceso a la información sobre los atletas y las competencias.

La revista también dedica un espacio a la trayectoria de República Dominicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, con un recuento de sus participaciones y de las principales figuras que han marcado la historia del país en el evento regional.

La versión impresa será distribuida en varios escenarios de competencia, así como en instalaciones del Comité Organizador y otros puntos habilitados durante los Juegos.

El primer número de la publicación estuvo dedicado al equipo local que participó en el Clásico Mundial de Béisbol, como parte de una iniciativa editorial orientada a destacar el desarrollo y los logros del deporte nacional.

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