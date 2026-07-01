PLD tilda de política apelación Gonzalo y José Ramón Peralta

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SANTO DOMINGO.– El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols, opinó que el recurso de apelación interpuesto por los abogados del Estado contra el auto de “no ha lugar” a favor de Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta evidencia, a su juicio, la “parcialidad” del proceso judicial.

Pujols consideró que la decisión de recurrir la sentencia constituye una reiteración de la actuación del Ministerio Público y sostuvo que el caso responde a motivaciones políticas.

“Era algo que entendíamos que podía ocurrir dada la marcada intencionalidad política de ese proceso”, expresó el dirigente peledeísta al ser consultado durante un acto de graduación de alrededor de 628 miembros del PLD que participaron en un curso de formación política del Instituto Profesor Juan Bosch.

El dirigente aseguró que la organización ha mantenido respaldo a sus dirigentes involucrados en procesos judiciales. “Hemos estado acompañando a todos los compañeros… creemos en su inocencia y la verdad se ha ido abriendo paso”, señaló.

Asimismo, Pujols cuestionó lo que calificó como una estrategia contra la organización política. “¿Cuál es el temor del gobierno con ese discurso?”, planteó, al tiempo de afirmar que desde el inicio existiría un interés de afectar al PLD.

“Lo que pasa es que no ha sido posible y ya se hizo tarde para lograrlo”, concluyó.

an/am