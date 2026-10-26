PLD denuncia una crisis afecta la producción de carne de pollo RD

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SANTO DOMINGO.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) alertó sobre una supuesta crisis que afecta la producción y comercialización de carne de pollo.

Asimismo, advirtió que los pequeños y medianos productores operan con pérdidas millonarias mientras la población continúa pagando precios desproporcionados.

De acuerdo con la organización, en apenas seis semanas el precio del pollo vivo en granja se desplomó de RD$45.00 a menos de RD$32.00 por libra.

En rueda de prensa encabezada por Adriano Sánchez Roa, secretario de Asuntos Agropecuarios, el PLD precisó que, con un costo de producción estimado en RD$41.20 por libra, los avicultores registran una pérdida aproximada de RD$11.00 por cada libra vendida.

«Sin embargo, esta caída no se traslada al consumidor final, quien sigue comprando el producto entre RD$84.00 y más de RD$100.00 por libra en diversos puntos de venta», explicó.

La organización respaldó las denuncias de gremios y líderes del sector como Ambiorix Cabrera (Approamoli), Alfranny Ferreiras (Avi RD), Jeannette Vázquez (Asociación de San Francisco de Macorís) y Alfredo Comprés, quienes advierten sobre el ingreso e intermediación irregular de pollo congelado en centros logísticos bajo régimen de tránsito que termina vendiéndose en el mercado local.

«A la distorsión del mercado se suma la acumulación de más de un millón quinientos mil pollos sobrepasados de edad, con más de cincuenta días de crianza frente a los treinta y nueve a cuarenta y uno días habituales, que permanecen en las granjas sin salida comercial. Esta situación incrementa los costos de mantenimiento y desborda la capacidad de los cuartos fríos», declaró.

Asimismo, cuestionó la política de importaciones del Ministerio de Agricultura y del Gobierno central, señalando que la asignación de permisos grado a grado sustituyó el sistema transparente de subastas instaurado durante los gobiernos del expresidente Danilo Medina.

Cifras oficiales indican que las importaciones crecieron más de cien por ciento entre dos mil veintiuno y dos mil veinticinco, y registraron un alza superior a doscientos cuarenta y cinco por ciento en el período enero-septiembre de dos mil veintiséis respecto al mismo lapso del año anterior.

PROPUESTAS DEL PLD

Para detener la quiebra del sector avícola y proteger la economía familiar, el PLD plantea:

– Suspender los permisos de importación de pollo por lo que resta del año e impedir la entrada al mercado local del pollo en tránsito en centros logísticos. Plantea fijar la libra de pollo a un máximo de sesenta pesos para el consumidor mientras el precio en granja se mantenga por debajo de los treinta y cinco pesos.

-Auditar las licencias de importación otorgadas en los últimos doce meses y publicar los nombres de las empresas beneficiarias y los volúmenes importados.

-Garantizar que los pequeños y medianos avicultores puedan pignorar al menos el cuarenta por ciento de la meta de ocho millones de pollos anunciada por el Gobierno, y que el Estado adquiera de emergencia un millón y medio de pollos acumulados para los programas sociales.

-Reforzar la trazabilidad y los controles de inspección sobre la carne importada, crear un espacio de diálogo entre autoridades y productores con representación directa de los pequeños y medianos avicultores, implementar un sistema de previsión de la demanda real para evitar la saturación del mercado y ejecutar un plan de compensación para resarcir las pérdidas de los granjeros y equilibrar los márgenes de comercialización.

Reiteró que la crisis avícola se enmarca en un deterioro generalizado de la producción nacional que afecta también al arroz y las habichuelas, y reafirmó su compromiso de defender la seguridad alimentaria, el empleo y el bienestar del pueblo dominicano.

Además de Sánchez Roa, en la rueda de prensa participaron Richard Medina, del Comité Político, y los miembros de la Secretaría de Asuntos Agropecuarios Julio Sánchez, Rufino Aquino, Cleotilde Rodríguez, Andrés Gómez, Germán Cornelio, Jacobo Toribio, Geovanny Arias, Antonio (Papi) López, Roberto Ramos, Milton Ginebra y Luis Gutiérrez.

jt-am