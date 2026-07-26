PLD defiende el derecho de los partidos a consultar ciudadanos

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SANTO DOMINGO.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) defendió el derecho de las organizaciones políticas a consultar a la ciudadanía sobre tópicos de interés público.

Señaló que la consulta interna que el PLD ha pautado para el próximo 18 de octubre constituye un ejercicio legítimo de participación democrática.

La posición fue presentada ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) por los juristas José Ramón (Monchy) Fadul, Manuel Galván e Yván Lorenzo, durante una audiencia sobre el recurso de nulidad interpuesto contra la reunión del Comité Central que convocó dicho proceso.

Fadul, miembro del Comité Político y delegado político ante la Junta Central Electoral, dijo que una eventual decisión adversa no solo impactaría al PLD, sino que podría sentar un precedente para todo el sistema de partidos del país.

“Está en juego el fortalecimiento de la democracia interna y la capacidad de los partidos para organizar sus actividades propias”, expresó, al señalar que las organizaciones políticas desempeñan un papel esencial en la preservación del Estado democrático.

Asimismo, aclaró que la consulta no tendrá carácter electivo, sino que servirá para medir los niveles de simpatía y preferencia de los aspirantes, quienes posteriormente podrán formalizar sus candidaturas conforme a los plazos establecidos por la ley.

De su lado, el vicepresidente del PLD, Yván Lorenzo, sostuvo que la autodeterminación de los partidos está protegida por la legislación vigente y expresó su confianza en que el TSE emitirá una decisión favorable para la democracia y el sistema partidario dominicano.