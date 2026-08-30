Película dominicana La Bachata de Biónico llegará a México

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SANTO DOMINGO.- La película dominicana La Bachata de Biónico, dirigida por Yoel Morales y producida por MentesFritas, llegará a las salas de cine de México a partir del 4 de septiembre, trascendió hoy.

La cinta tendrá funciones en la Cineteca Nacional de México (Xoco), la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma (UNAM), la Cineteca FICG y el Cineforo de Guadalajara, entre otros espacios dedicados al cine de ese país.

También será exhibida en la Cineteca CONARTE de Monterrey, Casa del Cine, Cinemanía Loreto, Filmclub, la Cineteca Alameda de San Luis Potosí y Kinoki, en San Cristóbal de las Casas.

Desde su estreno mundial, La Bachata de Biónico ha participado en importantes festivales internacionales y recibió el Premio de la Audiencia en la sección Global del festival estadounidense SXSW 2024.

La producción dominicana también formó parte del Festival de Cine de Londres (BFI London Film Festival) y el Festival Internacional de Cine de Huelva, entre otros encuentros cinematográficos.

La historia sigue a Biónico, un romántico empedernido y adicto al crack que intenta recuperar el control de su vida antes de que su prometida salga de un centro de rehabilitación.

Con una mirada cruda y humana sobre el amor, la película retrata el Santo Domingo contemporáneo mediante el humor y la exploración de la identidad y las realidades sociales dominicanas.

La llegada a México amplía la presencia internacional de una producción que busca acercar el cine nacional a nuevos públicos y escenarios.