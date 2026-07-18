Panamá, el comercio y su importancia geoestratégica

Oficialmente reconocida como la República de Panamá, es un país ubicado en América Central, con una subdivisión de diez provincias y seis comarcas indígenas, abarcado por una extensión territorial de unos 75.517 km2. Este territorio con características montañosas limita al norte con el mar caribe, al sur con el océano pacifico, al este con Colombia y al oeste con Costa Rica.
La nación centroamericana, durante décadas ha sabido jugar un papel extraordinario desde su geografía política , no solo limitándose a su franja física, sino a la fortaleza de su diplomacia, incoada a una integración regional de gran importancia.
Su trascendental ubicación, ha sido el ápice de su herramienta diplomática, teniendo en cuenta que ha sabido combinar su neutralidad con una política exterior orientada a la cooperación y apertura comercial. Históricamente uno de sus principales logros ha sido la negociación e incorporación de los tratados de libre comercio, posicionando su territorio más allá de un espacio físico, con una visión regional imparable.
El canal de Panamá desde su fundación en 1914, sigue y seguirá siendo el corazón del comercio internacional regional, donde aproximadamente 12 mil buques al año transitan por esta importante zona, dejando cuantiosas divisas que repercuten en la mejora de la vida y calidad de la gente.
El Istmo Panameño.
El istmo panameño es un ejemplo claro de cómo la geografía política ha transformado un territorio pequeño, en un actor decisivo en el comercio global. No solo su canal ha sido el principal motor de desarrollo, sino también se ha convertido en un captor de inversiones, siendo los incentivos fiscales para el inversor una de sus principales políticas de estado.
La posición geopolítica que juega Panamá en nuestros días seguirá siendo clave para el desarrollo de los países de la región y los aliados del país centroamericano, sobre todo en el ámbito comercial y logístico.