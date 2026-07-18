Panamá, el comercio y su importancia geoestratégica

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Por JUNIO PEREZ

Oficialmente reconocida como la República de Panamá, es un país ubicado en América Central, con una subdivisión de diez provincias y seis comarcas indígenas, abarcado por una extensión territorial de unos 75.517 km2. Este territorio con características montañosas limita al norte con el mar caribe, al sur con el océano pacifico, al este con Colombia y al oeste con Costa Rica.

La nación centroamericana, durante décadas ha sabido jugar un papel extraordinario desde su geografía política , no solo limitándose a su franja física, sino a la fortaleza de su diplomacia, incoada a una integración regional de gran importancia.

Su visión estratégica comercial se ha extendido a latitudes como Sudamérica, muy especialmente a afianzar su presencia en el bloque de las naciones del famoso cono sur MERCOSUR. Esta maniobra en su política exterior le ha permitido poder potencializar no solo las oportunidades comerciales, sino que, le ha permitido calar a convertirse en un ente negociador frente a potencia globales.

Su trascendental ubicación, ha sido el ápice de su herramienta diplomática, teniendo en cuenta que ha sabido combinar su neutralidad con una política exterior orientada a la cooperación y apertura comercial. Históricamente uno de sus principales logros ha sido la negociación e incorporación de los tratados de libre comercio, posicionando su territorio más allá de un espacio físico, con una visión regional imparable.

El Canal de Panamá

El canal de Panamá desde su fundación en 1914, sigue y seguirá siendo el corazón del comercio internacional regional, donde aproximadamente 12 mil buques al año transitan por esta importante zona, dejando cuantiosas divisas que repercuten en la mejora de la vida y calidad de la gente.

Este corredor logístico, no solo acorta tiempos y reduce costos logísticos, sino que posiciona al país como un ente indispensable en cadenas de suministros globales. Los gobiernos panameños, han sabido direccionar la captación de inversión principalmente en estos puentes atractivos, reforzando así su infraestructura logística con características sofisticadas, los puertos de Balboa y Cristobal, al igual que, el importante aeropuerto internacional de Tocumen, siguen siendo un bastión de distribución logística a nivel internacional, sin dejar de lado el protagonismo que tiene la zona libre de colón, siendo una de las más importantes del mundo.

El Istmo Panameño.

El istmo panameño es un ejemplo claro de cómo la geografía política ha transformado un territorio pequeño, en un actor decisivo en el comercio global. No solo su canal ha sido el principal motor de desarrollo, sino también se ha convertido en un captor de inversiones, siendo los incentivos fiscales para el inversor una de sus principales políticas de estado.

La posición geopolítica que juega Panamá en nuestros días seguirá siendo clave para el desarrollo de los países de la región y los aliados del país centroamericano, sobre todo en el ámbito comercial y logístico.

El mundo de hoy vive una encrucijada bélica en diversas latitudes del mundo, lo cual ha traído aparejados aumentos en las cadenas de suministro, costos de los derivados del petróleo, al igual que el impacto que han sufrido los combustibles a nivel internacional. Este importante aliado, deberá de seguir apuntando al fortalecimiento de su diplomacia, para así continuar aportando hacia una diplomacia pacífica y enfocada en la cooperación.

jpm-am