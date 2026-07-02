P. RICO: Dominicano Carlos Abad presentó tres poemarios

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

PONCE, Puerto Rico.- El artista plástico, poeta y escritor dominicano Carlos Abad presentó sus tres poemarios Idilio en los Ojos, Amor Abstracto y Versos que Apellido Melancolía durante un encuentro literario y artístico celebrado en el Museo de la Historia de Ponce.

La actividad, titulada «Poesía, Arte y Memoria en la Obra de Carlos Abad», reunió a escritores, artistas, gestores culturales, académicos y público interesado en la literatura y las artes plásticas.

Además de la puesta en circulación de las tres obras, el evento incluyó una exposición de pinturas del autor. La muestra permitió al público apreciar la relación entre su producción literaria y su propuesta pictórica, ambas marcadas por la introspección, la memoria, la nostalgia y la exploración de la condición humana.

Los poemarios abordan distintas dimensiones del amor, la sensibilidad y la búsqueda interior, temas que, según asistentes, tienen continuidad en el lenguaje visual desarrollado por Abad.

Al concluir la actividad, Abad calificó la presentación como uno de los momentos más significativos de su carrera. Agradeció a la editorial Letras Infinitas, dirigida por Solimar Ortiz Justino, por la publicación de las tres obras, y a la Dra. Ana Marchena, autora del prólogo de Versos que Apellido Melancolía.

También reconoció la participación de la poeta Flor D’Isaura, quien presentó Amor Abstracto; del maestro Daniel Pérez, que ofreció el acompañamiento musical con saxofón, y de la directora de Turismo de la República Dominicana en San Juan, Aida Virginia Martínez.

El autor extendió su agradecimiento al público, familiares, amigos, escritores y gestores culturales que asistieron al encuentro.