Otros 5 mil desplazados por las bandas criminales en Haití

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Puerto Príncipe, 24 jun.- Otros cinco mil haitianos viven hoy desplazados tras ser expulsados de sus hogares por ataques de pandillas armadas durante la última semana en la comuna occidental de Cité Soleil (Ciudad del Sol), según un organismo internacional.

Los pobladores de esa localidad próxima a esta capital ahuyentados de sus sitios de hábitat fueron en especial víctimas del aumento de las acciones militares durante los días entre el 13 y el 19 de junio, añade un comunicado de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

El desplazamiento de esas personas fue desde unos mil hogares de barrios que reportaron masacres como Belecou, Hasco-Village Démocratie y Quai Jérémie, en especial por ataques el 13 de junio por los grupos criminales, agrega la declaración.

Según la OIM, el 89 por ciento de los desplazados de Ciudad del Sol están concentrados en ocho centros de acogida, cuatro de ellos creados tras esta nueva ola de violencia.

Esa y otras localidades de la misma región occidental fueron escenario de enfrentamientos armados consecutivos durante los últimos tres meses, los cuales también causaron desplazamientos periódicos, como los cinco mil 300 registrados en mayo pasado.

Cité Soleil (en criollo haitiano Site SolÃ¿y) es una comuna muy pobre y densamente poblada, ubicada en el área metropolitana de Puerto Príncipe, del departamento Oeste.

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