Otro terremoto de magnitud 6,4 sacude el sur de Panamá

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PANAMÁ.- Un terremoto de magnitud 6,4 en la escala abierta de Richter sacudió en las últimas horas el sur de Panamá, en medio del estado de emergencia decretado tras el seísmo de magnitud 7,2 registrado el viernes, que dejó cerca de 30 heridos y numerosos daños materiales.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá señaló en un comunicado que el epicentro estuvo ubicado unos 29 kilómetros al noreste del Parque Nacional Coiba, con hipocentro a unos dos kilómetros de profundidad.

El temblor forma parte de las decenas de réplicas registradas a raíz del terremoto del viernes, que llevó al presidente panameño, José Raúl Mulino, a decretar un día después el estado de emergencia para coordinar la entrega de ayuda y las labores de reconstrucción.

SUSPENDEN CLASES EN TODO EL PAÍS

El Ministerio de Educación anunció la suspensión de clases durante la jornada del lunes «en todos los centros educativos oficiales y particulares del país» para permitir «las inspecciones tras el sismo y sus réplicas» y analizar los daños materiales.

«Esta medida preventiva tiene como prioridad salvaguardar la integridad física de los estudiantes, docentes, personal administrativo y demás miembros de la comunidad educativa», afirmó en un mensaje en redes sociales, en el que añadió que «actuar con prudencia y mantener la calma es fundamental».

38.000 AFECTADOS Y ALERTA DE UNICEF

En este contexto, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) resaltó este martes que unas 38.000 personas, entre ellas 8.300 niños y adolescentes, necesitan ayuda humanitaria a causa del seísmo, que ha causado daños en viviendas, escuelas, centros de salud e infraestructuras críticas de agua y transporte, especialmente en las provincias de Veraguas, Coclé, Herrera y Los Santos.

«Tres días después del terremoto, los niños, niñas y las familias siguen experimentando miedo y angustia debido a las continuas réplicas. Miles de niños y niñas de las comunidades más afectadas han visto interrumpido su acceso a servicios esenciales, como el agua potable y la educación», dijo la representante del organismo en Panamá, Olga Isaza.

«UNICEF está trabajando estrechamente con el Gobierno de Panamá y sus aliados para apoyar a los niños, niñas y familias afectadas», señaló Isaza, en un momento en el que la educación se ha visto interrumpida por los daños sufridos por más de 650 centros educativos.

El organismo destacó además que desde el terremoto ha desplegado varias carpas de más de 70 metros cuadrados «para apoyar la continuidad de los servicios de salud en instalaciones afectadas», mientras ha puesto a disposición de las autoridades sanitarias otras 16.

Asimismo, analiza el acceso al agua potable y al saneamiento, los daños en las escuelas y las necesidades educativas, y hace seguimiento de los riesgos para la protección de la infancia derivados de los desplazamientos y del impacto emocional.

Por ello, subrayó que, en coordinación con el Gobierno y sus socios humanitarios, ha ampliado su respuesta de emergencia y necesita «urgentemente» 2,5 millones de dólares (unos 2,2 millones de euros) para apoyar la asistencia vital y las labores de recuperación temprana.