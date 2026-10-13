Ucrania asegura lleva 2 días sin atacar plantas energéticas Rusia

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KIEV.- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aseguró este martes que las Fuerzas Armadas ucranianas llevan dos días sin lanzar ataques contra refinerías o instalaciones del sector energético ruso, en respuesta al anuncio de un alto el fuego energético por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y denunció que Rusia ha continuado con sus bombardeos contra este tipo de objetivos.

«Ucrania no ha llevado a cabo ataques contra refinerías de petróleo rusas ni contra el sector energético en general durante los dos días transcurridos desde que el presidente estadounidense anunció una tregua energética», afirmó, antes de resaltar en un mensaje publicado en redes sociales que «Rusia no atendió» a Trump.

Según Zelenski, durante ese periodo las fuerzas rusas han continuado atacando «instalaciones energéticas» e «infraestructura crítica» en Ucrania, lo que equivale a «enviar señales inequívocas de que no tiene intención de abstenerse de atacar a Ucrania».

«Un total de 19 provincias de nuestro país han sido objeto de ataques tan solo en estos dos días», lamentó.

UCRANIA RECLAMA PRESIÓN SOBRE RUSIA

«Nuestra postura permanece sin cambios: Ucrania está dispuesta a adoptar medidas recíprocas para la desescalada, pero se requiere ejercer una presión efectiva sobre Rusia para lograrla», explicó el mandatario.

«Las guerras terminan cuando el agresor se da cuenta de que no puede prolongar el conflicto», sostuvo Zelenski, quien recalcó que «la presión global sobre Rusia contribuye exactamente a acercar la paz».

«Sin embargo, el apoyo, directo o indirecto, a Rusia, el retraso en la ayuda a Ucrania y el obstaculizar la protección de vidas frente a los misiles balísticos ciertamente no ayudarán a alcanzar la paz», criticó.

«Todos necesitan la paz. Se requieren un Estados Unidos fuerte, una Europa fuerte y socios fuertes. Gracias a todos los que realmente están ayudando», concluyó.

TRUMP VE MAYOR DISPOSICIÓN EN PUTIN QUE EN ZELENSKI

Trump, que anunció el domingo un «alto el fuego para la energía» con efecto inmediato en la guerra entre Ucrania y Rusia, por el que ambas partes renunciarían a atacar las instalaciones petroleras y eléctricas de la otra, defendió el lunes que percibe una mayor disposición en su homólogo ruso, Vladímir Putin, que en Zelenski para alcanzar un acuerdo de paz.

Preguntado sobre las denuncias de Kiev de que Rusia ha violado la tregua acordada para frenar las agresiones contra infraestructuras energéticas, Trump insistió en que ambas partes aceptaron el compromiso e instó al Gobierno de Kiev a centrarse en el diálogo.

«Lo que está pasando es que él (Putin) quiere llegar a un acuerdo, y tenemos que conseguir que Zelenski quiera hacer un trato», remachó.