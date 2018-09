OPINION: ¿Por qué perdió Marisol Alcántara?

¿De dónde sacó Robert Jackson tantos votos?

La pregunta me la hizo José Sosa, un prominente dirigente del dominicano Partido Revolucionario Moderno y activista comunitario desde hace mas de treinta años. El esposo de Sonia, la “gran anfitriona’, me recuerda algunos datos estadísticos que yo creía estaban en el olvido de todos los vecinos de Manhattan Arriba; bueno, de casi todos, porque él los tiene a flor de labio, como si hubieran acontecido ayer.

“Óyeme Jabalí”, empezó diciendo sin muchos aspavientos, mientras apuramos un delicioso café, servido de la mano de la bella e imponente Nuris, en el restaurant CECI, el mas popular de Inwood: “en el 2012, Adriano le ganó a Linares con 11,138 votos, contra 6,027, en las primarias del distrito 31 al Senado de NYS; dos años después, en las mismas primarias, Adriano le ganó a Robert Jackson y a Luis Tejada. Luis sacó 1,496 votos, Jackson 4,019 y Espaillat 10,439”

“En el 2016, cuando Adriano deja el puesto de senador estatal, Marisol derrota a Micah Lasher (8,175 votos) a Robert Jackson (7,936 votos) y a Luis Tejada de nuevo (1,316 votos) Marisol obtuvo 8,469 votos, menos de 300 votos sobre Lasher”. La cantidad total de votos alcanzados, llegó a 25,896, hasta ese año, la mayor lograda en ese distrito.

“Pero ahora, de pronto, dos añitos mas tarde, Robert Jackson saca 27,558 votos y gana; mientras Marisol alcanza 18,964 votos y los otros dos juntos (Lebrón y Piña) consiguen 2,793 votos; lo que demuestra que se emitieron 49,642 papeletas válidas y otras 2,899 que se catalogan como votos en blanco, nulos y “write-in” (no contemplados en la papeleta) y el número total de votantes llegó hasta 52,541 (cifra record)”

Luego de confirmar los “numeritos” de Sosa, llegué a ciertas conclusiones, que talvez puedan explicar las preocupaciones de mi amigo, al que nunca imaginé con tales inquietudes. Pero cuán equivocado estaba, los cambios en Manhattan Arriba ya son notorios y preocupantes, hasta para algunos de los políticos que siguen los partidos dominicanos, como José Sosa.

Estamos hablando de los cambios en el distrito 31 de NYS. Nunca antes en elecciones primarias, habían contado mas de 25,000 votos, como me afirma Juan Sosa. Pero en las mas recientes (11-13-2018) se duplicó el número. Sin duda que algo inesperado sucedió, que motivó la participación del doble de los votantes ordinarios, ya que el distrito tiene los mismos límites y la misma población.

Y aquí es donde aparece la respuesta que Juan Sosa demanda. La cúpula del Partido Demócrata decidió pasar factura a los ocho senadores que se mantuvieron firmes en la búsqueda y consecución de su porción del presupuesto estatal. Solamente dos sobrevivieron a la “cacería de brujas” de los neoliberales demócratas de Nueva York. Ellos tocaron las puertas de la mayoría étnica (los blancos) y de los afroamericanos; y alegando que se trataba de darle un fuerte golpe al presidente Trump, cercenaron seis senadores demócratas, entre ellos los dominicanos Marisol Alcántara y José Peralta.

Visto este movimiento, legal, aunque ilegítimo de los demócratas, habría que ver, qué pudiera suceder en el distrito 13 al Congreso, que hoy ocupa el dominicano Adriano Espaillat. Se conservará el espíritu de que el partido es quien decide la suerte de sus oficiales electos -como hicieron ahora al no someterlo (a Espaillat) a elecciones primarias- o, por el contrario, dejarán que se despierten los demonios étnicos entre afroamericanos y blancos, que enfrascarán en una lucha por sustituir a Espaillat, sabedores de que él es el mas débil dentro de su comunidad, precisamente por haber colaborado con el triunfo de Robert Jackson sobre Marisol Alcántara.

Es cuestión de tiempo para que, un judío o afroamericano se lance contra Espaillat. Y es también cuestión de tiempo para que Adriano se vea en la obligación de explicar su anti dominicana acción de apoyar a un extraño de otra etnia, en lugar de una dominicana conocida por todos.

Yo espero y apuesto a que la comunidad dominicana no reaccionará como lo hizo el propio Espaillat en las primarias pasadas, que se opuso con todo su presupuesto, a la senadora Alcántara. Pienso que los dominicanos son mas inteligentes y patriotas que Adriano y que votarán por él, aunque les duela, por traicionero.

Supongo que lo respaldarán, a pesar de que no se lo merece, porque no podemos actuar igual que él; ni tampoco tenemos uno de los nuestros para sustituirlo. Claro, eso es lo que yo espero y deseo; sin embargo, no tengo garantía alguna de que Adriano tratará de congraciarse con su comunidad, limando asperezas, ni de que los dominicanos estarán listos para poner la otra mejilla, como lo hiciera alguna vez, aquel judío insigne llamado Cristo.

En realidad, nadie sabe a ciencia cierta, cómo actuarán los dominicanos, cuando Adriano se enfrente al hecho de que ya no somos mayoría en el distrito que él representa; pero que, si podemos inclinar la balanza, a un lado u otro y decretar el ganador. Todo dependerá de la madurez de los votantes y de su estado de ánimo.

Yo, de manera personal, luego que termine la última parte de este trabajo, que solo intenta airear con objetividad -no con imparcialidad, porque yo no soy ni seré imparcial nunca- los pormenores técnicos y de movilidad social de mi comunidad, abandonaré el tema de Adriano Espaillat y su fingida dominicanidad.

A lo que no renunciaré será, a conversar con amigos como Juan Sosa, que observan detalles tan escondidos de la política, mientras disfrutamos de ese cafecito, que por las tardes sirve Wendy, la patrona.

¡Vivimos, seguiremos disparando!