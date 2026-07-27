OPINION: Nelson Mandela y la democracia que AL necesita

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A propósito del Día Internacional de Nelson Mandela, que se conmemora cada 18 de julio

Hay hombres que llegan al poder. Otros llegan a la historia. Nelson Mandela pertenece a esa excepcional categoría de dirigentes cuya autoridad moral terminó siendo más poderosa que el cargo que ocupó.

Su vida constituye una de las lecciones más extraordinarias sobre el liderazgo ético, la reconciliación nacional y la construcción de instituciones democráticas.

La historia demuestra que los pueblos pueden producir gobernantes exitosos. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial sobresalen figuras como Lee Kuan Yew, en Singapur; Deng Xiaoping, en China; Angela Merkel, en Alemania; Óscar Arias, en Costa Rica; Michelle Bachelet, en Chile; José «Pepe» Mujica, en Uruguay; y, por supuesto, Nelson Mandela, en Sudáfrica.

Sin embargo, son muy pocos los dirigentes capaces de cambiar el destino de una nación sin sacrificar la democracia ni los principios éticos que la sustentan. Mandela representa una de las expresiones más acabadas de ese liderazgo singular. Su grandeza no radicó únicamente en derrotar el apartheid. Su verdadera dimensión histórica consistió en comprender que una victoria política pierde legitimidad cuando se convierte en instrumento de venganza.

Después de veintisiete años de prisión, pocos habrían cuestionado que respondiera con resentimiento a quienes lo encarcelaron. Sin embargo, eligió un camino radicalmente distinto: construir una nación donde antiguos enemigos pudieran convivir bajo un mismo proyecto democrático. Mandela comprendió que la política no consiste en derrotar definitivamente al adversario, sino en evitar que la nación continúe dividida después de la victoria electoral. En esa decisión reside la esencia del verdadero liderazgo.

A diferencia de muchos vencedores de la historia, Mandela comprendió que la paz duradera no podía edificarse sobre la humillación del adversario. Por ello impulsó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, presidida por el arzobispo Desmond Tutu, un mecanismo que permitió reconocer los crímenes del apartheid, escuchar a las víctimas y favorecer una justicia restaurativa que evitó convertir la transición democrática en un ciclo interminable de represalias.

Aquella experiencia demostró que la reconciliación no significa olvidar el pasado, sino impedir que este secuestre el futuro. A lo largo del siglo XX surgieron dirigentes que transformaron la historia mediante distintos métodos, pero unidos por una misma convicción: el poder solo adquiere legitimidad cuando sirve a una causa superior.

Mahatma Gandhi convirtió la resistencia pacífica en un instrumento político capaz de conquistar, sin armas, la independencia de la India frente al Imperio británico, uno de los más poderosos de la historia, alcanzada el 15 de agosto de 1947. Enseñó que la autoridad moral puede imponerse sobre la fuerza militar y que la dignidad de un pueblo no depende de la violencia, sino de la firmeza de sus principios.

Martin Luther King Jr. trasladó esa filosofía al movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos. Su lucha nunca pretendió sustituir una discriminación por otra, sino construir una sociedad donde la igualdad dejara de ser una aspiración moral para convertirse en una realidad jurídica y política.

Mandela aprendió de ambos, pero fue aún más lejos. Tuvo la responsabilidad de gobernar una nación profundamente fracturada y logró impedir que la transición democrática desembocara en una guerra racial. Comprendió que el liderazgo no consiste en administrar el resentimiento colectivo, sino en sembrar esperanza, construir confianza y fortalecer las instituciones.

América Latina necesita recuperar esa concepción del liderazgo. La crisis democrática contemporánea no proviene únicamente del deterioro económico sino también del agotamiento del liderazgo. Cada vez hay más outsiders capaces de ganar elecciones y menos capaces de construir legitimidad.

Durante décadas, la región ha oscilado entre diversas formas de caudillismo. Unos prometieron la redención mediante revoluciones permanentes; otros ofrecieron la salvación absoluta del mercado. En demasiadas ocasiones, ambos caminos condujeron al mismo destino: debilitamiento institucional, concentración del poder, polarización política, corrupción generalizada y creciente desconfianza ciudadana.

Más preocupante que la desigualdad económica es la erosión de la confianza pública. Cuando los ciudadanos dejan de creer en los partidos, en los parlamentos, en la justicia o, incluso, en los procesos electorales, la democracia comienza a perder su principal fuente de legitimidad.Ningún sistema político puede sostenerse indefinidamente cuando desaparece la credibilidad de quienes lo dirigen.

En ese contexto, el pensamiento de José Francisco Peña Gómez adquiere una renovada vigencia. Peña Gómez concebía la democracia no únicamente como un mecanismo electoral, sino como un instrumento permanente de inclusión social. En esa visión coincidía con Mandela: ambos entendían que la legitimidad democrática se fortalece cuando incorpora a quienes históricamente habían sido excluidos del poder. Su consigna, «Primero la gente», sintetizaba una concepción profundamente humanista de la política: el poder existe para servir a la ciudadanía, no para servirse de ella.

Aunque ambos actuaron en realidades muy distintas, compartieron principios fundamentales: la defensa de la democracia, la inclusión social, el respeto por la dignidad humana y la convicción de que las instituciones deben prevalecer sobre los intereses personales, familiares o de grupo.

La República Dominicana enfrenta desafíos que no podrán resolverse únicamente mediante el crecimiento económico o la competencia electoral. Cinco nudos la frenan en su tránsito de una democracia electoral a una democracia de calidad institucional: la corrupción y la impunidad; la debilidad de los partidos políticos; la lentitud de la justicia; la desigualdad social y el clientelismo; y la desinformación en las redes sociales.

Todos ellos exigen dirigentes capaces de construir consensos nacionales y no simples victorias partidarias. Sin embargo, la política contemporánea parece avanzar en dirección contraria. El debate público suele reducirse a la confrontación permanente, la propaganda y la descalificación del adversario. Las redes sociales han multiplicado la velocidad del conflicto, pero no necesariamente la calidad del liderazgo. Nunca fue tan fácil comunicar tanto y escuchar tan poco.

La doctrina política de Mandela ofrece una respuesta a esa crisis. Nunca confundió popularidad con autoridad, ni autoridad con autoritarismo. Sabía que un verdadero estadista escucha antes de decidir, negocia sin renunciar a sus principios y entiende que el adversario político no es un enemigo de la nación.

Otra de sus mayores enseñanzas fue su relación con el poder. Pudo perpetuarse en la presidencia aprovechando su inmenso prestigio nacional e internacional. No lo hizo. Gobernó un solo mandato y fortaleció las instituciones democráticas, dejando una lección que conserva plena vigencia: ningún hombre, por extraordinario que sea, debe situarse por encima de la República.

Ese comportamiento contrasta con una práctica demasiado frecuente en numerosos países, donde algunos dirigentes terminan creyéndose indispensables y convierten los partidos en extensiones de su propia voluntad. La historia demuestra que, cuando las instituciones dependen de una sola figura, la democracia comienza a deteriorarse.

Mandela comprendió también que un auténtico líder no fabrica seguidores dependientes, sino ciudadanos libres y nuevos dirigentes. La fortaleza de una organización política no se mide por la obediencia de sus militantes, sino por su capacidad para renovar liderazgos sin renunciar a sus principios.

Hoy, cuando numerosas democracias atraviesan una profunda crisis de representación, el legado de Mandela adquiere una dimensión universal. Su ejemplo recuerda que gobernar no consiste en administrar emociones pasajeras, sino en construir confianza; que el liderazgo no es un ejercicio de imposición, sino de persuasión; y que el poder solo encuentra su verdadera justificación cuando amplía la libertad, fortalece las instituciones y mejora la vida de las personas.

Las democracias latinoamericanas no necesitan nuevos caudillos providenciales. Necesitan dirigentes con la visión ética de Gandhi, la autoridad moral de Martin Luther King Jr., el compromiso democrático de José Francisco Peña Gómez y la extraordinaria capacidad de reconciliación que convirtió a Nelson Mandela en uno de los más grandes estadistas de la historia contemporánea.

Mandela nos recordó que ningún gobernante engrandece a una nación por permanecer más tiempo en el poder, sino por dejar instituciones más fuertes que su propia figura. Ese continúa siendo el gran desafío de nuestras democracias y la lección que la política latinoamericana aún está llamada a aprender. Esa sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes de América Latina y, particularmente, de la República Dominicana. Las democracias no fracasan porque carezcan de constituciones, leyes o elecciones; fracasan cuando escasean dirigentes con la integridad suficiente para someterse a ellas antes que manipularlas en beneficio propio. Mandela comprendió que la verdadera grandeza del poder no reside en conservarlo, sino en ejercerlo con límites; no en acumular autoridad, sino en fortalecer las instituciones que sobrevivirán al gobernante. Por eso, el mayor homenaje que América Latina puede rendirle no consiste en recordar su nombre cada 18 de julio, sino en asumir su ejemplo como una ética permanente de gobierno.

Mientras sigamos confundiendo liderazgo con caudillismo, autoridad con autoritarismo y victoria electoral con derecho absoluto a gobernar sin contrapesos, nuestras democracias continuarán siendo vulnerables. Mandela demostró que los grandes estadistas no son aquellos que dejan pueblos divididos y partidos sometidos a su voluntad, sino aquellos que entregan sociedades más reconciliadas, instituciones más sólidas y ciudadanos más libres que los que encontraron al llegar al poder.

Esa es la diferencia entre quien simplemente gobierna una época y quien transforma para siempre la historia. Ese es el liderazgo que reclama nuestro tiempo. Y esa es, quizás, la más grande lección que Nelson Mandela legó a la democracia y que América Latina todavía tiene pendiente aprender.

sp-am