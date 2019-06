OPINION: Malos hábitos de políticos aceleran crisis económica

Mientras el FMI, en su comunicado reciente, advierte “posibles shocks” y “necesidad de un ajuste”, políticos dominicanos mantienen hábitos livianos que no proyectan su capacidad de encarar gravedades económicas advertidas. Esa liviandad lleva a recordar expresiones de la sabiduría popular como aquella de que el “hábito no hace al monje”, alusivas a que, para cumplir debidamente responsabilidades sociales, y exitosamente roles políticos, no basta aparentar sino ser.

Políticos dominicanos suelen recurrir a palabras y expresiones retóricas y huecas, no correspondidas por comportamientos testimoniantes. Olvidan enseñanzas del maestro galileo: “No todo el que dice señor…entrará en el reino de los cielos” y “que nadie corta tela de vestido nuevo para arreglar vestido viejo”.

Ciertamente la masificación de sociedades contemporáneas y el condicionamiento mediante la percepción por la propaganda mediática magnificada por avances tecnológicos informáticos, conduce al predominio de las exterioridades.

Influyen también la dispersión del liderazgo consecuente con la descomposición y mediocridad que sufrimos y la auto-sobreestimación personal y subestimación social.

Políticos gubernamentales como opositores deberían centrar sus actuaciones y discursos encarándolas advertencias Fondomonetaristas y convertirlas en agenda para adoptar correctivos.

LAS FRASES SIGUIENTES DEL COMUNICADO DEL FMI CREEMOS DEBEN CONVERTIRSE EN AGENDA PARA EL DEBATE NACIONAL EN ESTE AÑO DE ELECCIONES:

Hasta qué punto conviene al interés nacional que “la posición externa…/siga/ …holgadamente financiada por la Inversión Extranjera Directa” Identificar cuáles son los “posibles shocks” que podemos esperar para nuestra economía y como debemos “incrementar…la resiliencia de la economía” para enfrentarlos Que debemos hacer para seguir “apuntalando el crecimiento…y los resultados sociales. Como interpretar esa especie de queja “que la deuda pública presenta una tendencia de aumento a pesar del fuerte crecimiento” ¿Como mejorar “la sostenibilidad de la deuda”? Que alcance debe tener en el campo fiscal el “ajuste concertado” que insinúa inicialmente para “ampliar la base impositiva” Como “limitar los riesgos fiscales” Cuáles son los planes para “re capitalizar el banco central” ante la enorme deuda con los agentes económicos nacionales, incluyendo las AFP propiedad de los bancos comerciales Como hacer para fortalecer “la supervisión de las instituciones financieras no bancarias” como las cooperativas, bolsas, etc. Identificar Cuáles son los factores que impiden: “una mayor productividad” y qué hacer para desenrollarlos “La convergencia del ingreso”, entiéndase eliminar la concentración del ingreso “La inclusión social”, entiéndase mayor participación social del crecimiento económico Como “mejorar el clima de negocios” Que “barreras al comercio y la inversión” han de eliminarse Que “reformas en materia de educación, social y sistemas de pensiones” han de llevarse a cabo Como “fortalecer el sistema de seguridad social” Como corregir las “deficiencias estructurales…sobre el crecimiento… en particular: “Las pérdidas en el sector eléctrico” “Ineficiencias en los mercados de productos y del trabajo”.

