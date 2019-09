OPINION: Elecciones CDP, viciadas en NY

La autora es periodista. reside en Nueva York

No cabe dudas, los votantes contrarios al MMV del 2017 sufrieron una gran decepción, porque el carisma del querido profesor Adriano De La Cruz los sedujo, pero no contaban con que este no recibiría la colaboración prometida por su equipo ejecutivo y corriente que representó.

Pero al pasar la contienda se acabó la política interna y a trabajar todos unidos por nuestro CDP.

También es bueno que se analicen y autocritiquen los maliciosos que no honraron su rol de jueces imparciales en las juntas electorales nacional y en las filiales.

Al igual que sucedió con la señora Zunilda Fondeur en las elecciones pasadas, que su nombre no apareció en la lista local, a Pastora de la Cruz no se encontró extrañamente su nombre en el listado local, habiendo votado en todas las contiendas anteriores y se desconocieron los clamores de todos los delegados nacionales y locales.

Se recuerda que en las elecciones del 2017 Zunilda no apareció en el padrón electoral, de manera maliciosa y aún habiendole ordenado el tribunal superior a la comisión local que dejara votar a la señora Fondeur, no se le informó que podía hacerlo, pese a que esta estaba en la mesa como delegada oficial del Movimiento Marcelino Vega, MMV y solo porque esta se comunicó directamente a la Casa Nacional, se enteró de que le estaba permitido hacerlo, casi a punto del cierre de las votaciones y volviendo a ordenarlo el presidente de la Junta Electoral Nacional.

El nuevo Tribunal Disciplinario debería enfocarse en recabar elementos para sancionar a los infractores y sentar un precedente, para que en las elecciones del 2021 sean subsanados esos entuertos.

Analicemos los datos publicados por Olivo De León, ganador por el IPPP, junto a Mercedes Castillo, por el Comité Ejecutivo y Siddy Roque para el Tribunal Disciplinario por la plancha #1.