ONE dice intercambio comercial con EU superó US$13,800 millones en el 2018

SANTO DOMINGO.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) informó este lunes que el intercambio comercial entre República Dominicana y Estados Unidos durante el 2018 fue de US$13,892.29 millones.

Al presentar el balance comercial entre ambas naciones, la entidad explica que el 37.55% (US$ 5,217.17 millones) correspondieron a las exportaciones dominicanas hacia EEUU y el 62.45% (US$ 8,675.11 millones) a las importaciones dominicanas desde EEUU.

Alexandra Izquierdo, directora de la ONE, destacó la importancia de las relaciones comerciales entre ambos países y señaló que los EUA han sido históricamente el principal socio comercial de la República Dominicana.

“Los datos preliminares de la Dirección General de Aduanas, validados por la ONE, muestran que en el año 2018 el monto total exportado por el país fue US$ 9,395.6 millones, de los cuales el 55.53% tuvo como destino a los EEUU”, explicó.

Una mirada al 2017

Las cifras presentadas por la ONE manifiestan que el intercambio comercial entre los Estados Unidos y el país aumentó en un 9.41% (US$ 1,194.86 millones), en 2018 respecto a 2017, con un incremento de un 10.63% (US$ 501.25 millones) en las exportaciones y, un 8.69% (US$ 693.61 MM) en las importaciones.

Llegada de pasajeros vía aérea

En otro orden, Izquierdo destacó que según los resultados arrojados en el estudio Dominicana en Cifras, que produce la ONE, en el año 2018 recibimos 2.23 millones de visitantes estadounidenses, lo que contribuye al progreso y desarrollo socioeconómico del país.

“Una importante cantidad de visitantes que recibe la Republica Dominicana proviene de los Estados Unidos de Norteamérica, lo que representa un notable aporte al turismo y, por ende, a la economía nacional”, indicó.

Enfatizó en la importancia de las informaciones estadísticas para fortalecer las relaciones y el intercambio en el mediano y largo plazo en beneficio de ambas naciones.

“Las estadísticas oficiales ejercen un papel fundamental en la formulación de políticas públicas estratégicas que contribuyan al desarrollo sostenible del sector y, del mismo modo, en la medición de la contribución económica del sector turismo en el país”, acotó.

